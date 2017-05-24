Реформа госконтроля не избавляет бизнес от дорогих требований

Госконтроль реформируют уже несколько лет, но он по-прежнему недостаточно эффективен Евгений Разумный / Ведомости

Госконтроль реформируют уже несколько лет, но он по-прежнему недостаточно эффективен, пишет бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту. В России действует больше 2 млн обязательных требований – бизнесу они обходятся почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%. Только расходы на подготовку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение превышают 40 млрд руб. в год.