Правила
Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Надзор без контроля

Реформа госконтроля не избавляет бизнес от дорогих требований

Нужно менять модель контроля, призывает омбудсмен Борис Титов
  • Елизавета Базанова,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

Госконтроль реформируют уже несколько лет, но он по-прежнему недостаточно эффективен, пишет бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту. В России действует больше 2 млн обязательных требований – бизнесу они обходятся почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%. Только расходы на подготовку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение превышают 40 млрд руб. в год.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике