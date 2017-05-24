Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Надзор без контроля
Реформа госконтроля не избавляет бизнес от дорогих требований
Нужно менять модель контроля, призывает омбудсмен Борис Титов
- Елизавета Базанова,
- Маргарита Папченкова
- / Ведомости
Госконтроль реформируют уже несколько лет, но он по-прежнему недостаточно эффективен
Евгений Разумный / Ведомости
Госконтроль реформируют уже несколько лет, но он по-прежнему недостаточно эффективен, пишет бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту. В России действует больше 2 млн обязательных требований – бизнесу они обходятся почти в 6% ВВП, а государству контроль за их соблюдением – в 1,5%. Только расходы на подготовку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение превышают 40 млрд руб. в год.
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