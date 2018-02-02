От редакции
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Суд против МОКа

Где суд, а где МОК

Решение спортивного арбитража в Лозанне вернуло российским спортсменам медали Сочи, но не право поехать в Пхенчхан

Решение лозаннского Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских атлетов и полностью реабилитировал 28 из них, возвращает надежду на их участие в Олимпиаде в Пхенчхане – в том числе и тех спортсменов, от кого в России ждут медалей. Но само по себе решение суда не означает автоматического вызова их на Игры: им нужно получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), который уже пообещал оспорить решение арбитража. Попытка разрешения конфликта в правовом поле была тактически верной, но, что будет дальше, непонятно: мяч на стороне МОКа.

Среди тех, кого CAS полностью реабилитировал, восстановив результаты зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, – чемпионы Александр Легков и Александр Третьяков, а также серебряные призеры Сочи Никита Крюков и Альберт Демченко. Решение CAS вернуло России первое место в неофициальном командном зачете Сочи.

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