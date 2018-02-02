Где суд, а где МОК

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Решение лозаннского Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил пожизненную дисквалификацию 39 российских атлетов и полностью реабилитировал 28 из них, возвращает надежду на их участие в Олимпиаде в Пхенчхане – в том числе и тех спортсменов, от кого в России ждут медалей. Но само по себе решение суда не означает автоматического вызова их на Игры: им нужно получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), который уже пообещал оспорить решение арбитража. Попытка разрешения конфликта в правовом поле была тактически верной, но, что будет дальше, непонятно: мяч на стороне МОКа.

Среди тех, кого CAS полностью реабилитировал, восстановив результаты зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, – чемпионы Александр Легков и Александр Третьяков, а также серебряные призеры Сочи Никита Крюков и Альберт Демченко. Решение CAS вернуло России первое место в неофициальном командном зачете Сочи.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}