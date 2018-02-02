От редакции
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Приговор либералу

Конец либерал-губернаторства

Опыт хождения Никиты Белых во власть пригодится нескоро

В четверг Пресненский суд признал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере. Едва ли кого-то удивил приговор: дело Белых формально встраивается в цепочку других губернаторских коррупционных дел. Но сам Белых разительно отличается от других осужденных губернаторов: приговор – точка не только в его личной политической биографии, но и финал истории «поход либералов во власть» – и финал печальный.

Белых хотел быть губернатором (по одной из версий, ради губернаторства он и ушел из Союза правых сил (СПС) накануне объединения правых в системную партию). Сейчас, из 2018 г., это желание кажется противоестественным, но 10 лет назад было вполне понятным: президент – Дмитрий Медведев, страна на пороге перемен, «власть» – не ругательство.

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