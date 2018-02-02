Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Когда расцветают электоральные нарциссы
Когда расцветают политические нарциссы
Философ Александр Рубцов об электоральной самовлюбленности
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В политическом нарциссизме влюбленность в собственное отражение трансформируется в культ «картинки»
Franc Kavčič
Нарциссизм считается едва ли не профессиональным заболеванием политиков – как и людей творческих профессий, а также самих психоаналитиков и психотерапевтов. Невооруженным глазом видно, что у нас есть проблемы во всей этой сфере, включая идеологию и пропаганду. Взгляд вооруженным глазом, и особенно во время избирательных кампаний, открывает еще более сложную картину: здесь политтехнологии по умолчанию вытягивают грандиозное эго из тех, у кого оно обычно скрыто, и не только у претендентов, но и у заряженной массы.
Незримая сенсация
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