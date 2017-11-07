Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Метафизика власти: Нарциссы революции
Нарциссы революции
Философ Александр Рубцов о проблеме бесконечного отрицания формы
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Большевики посулили мир народам, но в итоге спровоцировали целую серию войн
AFP
В современном понимании революций принципиален момент разрыва – во времени и в порядке вещей. Политическая революция прерывает ровное течение истории и отменяет старую форму государства и власти. Ускорение дополняют масштаб изменений и их глубина – это называется революционными преобразованиями.
Понятие революции само исторично. В 1643 г. Франсуа де Греналь впервые перенес его в политику из астрономии, где оно означало замкнутый цикл, возвращение планет на круги своя (речь шла о реставрации старой династии в Португалии). Собственно революционный смысл это понятие обрело в XVII в. со «славной революцией» 1688 г. в Англии. Затем постепенно становится устойчивой пара «войны и революции» с оттенком катастрофизма.
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