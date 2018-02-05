Чем запомнится Джанет Йеллен

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Четырехлетнее пребывание Йеллен на посту председателя ФРС оказалось самым коротким за почти 40 лет Brendan Smialowski / AFP

В субботу Джанет Йеллен покинула пост председателя ФРС США, ее преемником стал Джером Пауэлл. Работа Йеллен примечательна по ряду причин. Она первая женщина на этой должности. При ней процентные ставки, семь лет находившиеся на нулевом уровне, начали понемногу подниматься. Безработица опустилась до 4,1%, самого низкого уровня за 17 лет. Она смогла преподнести решение о сворачивании программы денежного стимулирования так, что не спугнула ни один рынок – учтя опыт своего предшественника Бена Бернанке, одно только высказывание которого в мае 2013 г. о «готовности начать» сворачивать эту программу спровоцировало падение на рынках облигаций и развивающихся рынках. В октябре 2017 г. ФРС начала сокращать активы на балансе, превысившие $4 трлн. «Она провела нас стратегией выхода, которая не была однозначной, – сказал президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. – Мы единственный центробанк в мире, начавший удачно сокращать [портфель облигаций]».

Четырехлетнее пребывание Йеллен на посту председателя ФРС оказалось самым коротким за почти 40 лет: Пол Волкер и Бернанке отработали по два срока, Алан Гринспен – неполных пять. В этом не ее вина: 35-летнюю традицию, при которой новый президент предлагал второй срок действующему председателю ФРС, нарушил Дональд Трамп. Он посчитал, что Пауэлл смягчит регулирование банковского сектора. Правда, произойдет это, по-видимому, не сразу, по крайней мере системно значимым банкам в этом году еще придется вспоминать Йеллен. На прошлой неделе ФРС сообщила, что в 2018 г. их ждут самые тяжелые стресс-тесты: они должны будут показать, что смогут работать и поддерживать достаточность капитала при сильно ухудшившейся экономической конъюнктуре, 10%-ной безработице, кризисе в секторе кредитования компаний и на рынке недвижимости.

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