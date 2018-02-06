Как спецслужбы стали престижными
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Ключевая роль спецслужб (в первую очередь, надо думать, ФСБ) в негласной иерархии правоохранительных структур и их бурная пиар-активность на фоне ухудшения отношений с Западом повысила престиж профессии чекиста – и не только в настоящем, но и в будущем: почти половина россиян хотели бы, чтобы их дети и внуки служили в органах.
Рост популярности спецслужб за период, практически совпадающий со временем пребывания Владимира Путина у власти, зафиксировал опрос ФОМа. В 2001 г. доля положительно и отрицательно оценивающих работу спецслужб была примерно равной: 35 и 34% соответственно, а в январе 2018 г. доля оценивших их деятельность положительно выросла почти вдвое – до 66%, а отрицательно – снизилась втрое до 12%. За это же время доля россиян, считающих службу в ФСБ привлекательной, выросла с 42 до 69% (среди молодежи до 30 лет – с 42 до 76%), а тех, кто считает ее непрестижной, стало, напротив, значительно меньше – 34 и 11% (среди молодежи – 45 и 15%). В глазах почти половины (45%) россиян служба в органах безопасности – хорошая перспектива для молодежи: столько опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки стали чекистами (в 2001 г. таких было 29%).
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