Восемь лет колонии за что угодно

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Итак, бывший губернатор Кировской области Никита Белых получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как и осужденный в декабре 2017 г. бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев. Как и приговоренный в июне 2017 г. бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер. Тенденция, однако? Новый федеральный стандарт для осужденных чиновников, глубокомысленно констатируют политологи.

Такой уравнительный подход судей действительно вызывает вопросы, тем более что и фигуранты этих громких дел, и их «жертвы», и суммы, фигурирующие в обвинительных заключениях и приговорах, совершенно разные. Белых, хотя и отработал почти два срока главой области, руководил ничем особо не примечательным бедным регионом и явно не входил в число самых известных и авторитетных губернаторов. Отнюдь не поражающую воображение взятку в 400 000 евро он, по версии суда (приговор еще не вступил в силу), получил от не самого крупного местного предпринимателя. (На суде Белых признал получение лишь части этих денег, но не для собственных нужд, а для перечисления во внебюджетные фонды с целью финансирования благоустройства Кирова.) Реймер до назначения во ФСИН в 2009 г. тоже служил в МВД исключительно на региональном уровне, зато ему с подельниками инкриминировали хищение из госбюджета аж 2,7 млрд руб. при закупке электронных браслетов для арестантов. Ну а в деле Улюкаева все было «на высшем уровне»: он служил на заметных федеральных должностях с 2000 г. (в том числе три года министром) и, если верить приговору, замахнулся на одну из самых известных и влиятельных фигур в окружении Владимира Путина, потребовав взятку в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}