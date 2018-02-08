Как реформировать судебную систему
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В январе 2018 г., выступая в Верховном суде, Владимир Путин обозначил ряд мер по реформированию судебной системы – это далеко не полный перечень того, что было предложено экспертами ЦСР (их доклад опубликован в четверг). Содержательный перечень мер во многом определяется более общей логикой реформирования.
Реформирование любой системы может идти двумя путями – от идеального образа, к которому мы стремимся, или же от исправления существующих недостатков. Это принципиальная развилка. Первый путь хорош в ситуации, когда некоторый институт создается с чистого листа или после полного разрушения старого. В таком положении, например, были авторы Судебных уставов 1864 г. В дореформенной России судебной системы как таковой не было. Множество дел разрешалось административными органами, в разрешении дел участвовали губернаторы и множество других чиновников, а собственно суды не были организационно обособленными. Инерция старых привычных способов действия и встроенных в них интересов была слабой, и в короткое время удалось создать вполне приличную для своего времени судебную систему.
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