Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Вещь недели: Лопата

Лопата — это навсегда

Москвичам не привыкать бороться с последствиями снегопада самостоятельно

Ах, что была у нас с Колей за лопата! Титановая, цвета будто старого серебра, легонькая, а прочная какая! Вряд ли у кого еще была такая. Конечно, ты знаешь, любезный читатель, что у всякого порядочного московского дворника непременно должен быть весь зимний набор инструмента: лопата-скребок, лопата-движок, обычная штыковая лопата, лом либо топор, приваренный к лому, и малый скребок, лучше всего из полотнища двуручной пилы – и остро заточенный. Все это у нас и было, но предметом дворницкой гордости была титановая лопата-скребок, специально подпольно за спирт изготовленная для нас на ВИЛСе.

Мы с напарником Колей были ох не простые дворники – убирали подземный переход, и по сю пору соединяющий Васильевский спуск с Зарядьем под Немцовым (Большим Москворецким) мостом, только тогда там была гостиница «Россия», а теперь тундра какая-то. Почти на наш переход приземлился Матиас Руст, первое поколение демократически избранных депутатов плевало, бросало окурки и другой мусор в нашем переходе, шествуя из «России» в Кремль, а потом ябедничало в нашу контору «Гордормост», которая потеряла с тех пор три средние буквы и громко звучит на всю Москву...

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