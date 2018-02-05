Снегопад вывел из строя часть парка «Аэрофлота»

Согласно данным ресурса flightradar24, у «Аэрофлота» большая часть парка в последние три дня вообще не летала, некоторые суда совершили единичные рейсы Евгений Разумный / Ведомости

За три последних дня у «Аэрофлота» вышли из строя 19 среднемагистральных самолетов Airbus-320, рассказал источник в группе «Аэрофлот». Из-за некачественной уборки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах при посадке в двигатели этих судов затягивался снег и лед, что привело к повреждению лопаток двигателей, говорит собеседник. В том числе несколько судов пострадали в при посадке в «Шереметьево», уточнил он.

Поломку судов подтвердили еще один человек, близкий к группе «Аэрофлот», и топ-менеджер авиакомпании, базирующейся в «Шереметьево».

Представитель «Аэрофлота» тему не комментирует. В парке у «Аэрофлота» 224 самолета, в том числе 75 А320, это самая многочисленная его модель.

Самолеты дочерних компаний «Аэрофлота» - «России» и «Победы» - не пострадали, знают два человека, близкие к группе. Эти авиакомпании летают из аэропорта «Внуково». В «Шереметьево» тоже пострадали только суда «Аэрофлота», так как он выполняет большинство рейсов из «Шереметьево», говорит топ-менеджер авиакомпании, базирующейся в аэропорту. Этот аэропорт самый перегруженный в Москве, он не справляется с уборкой снега, плюс там из-за строящихся объектов не хватает места для стоянки самолетов, объясняет собеседник.

Ремонт подобной поломки займет от нескольких дней до двух недель, уточняют два собеседника «Ведомостей».

«Шереметьево» при пропускной способности терминалов 35 млн пассажиров в год в 2017 г. обслужил 40,1 млн человек, по данным самого аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево на протяжении трех суток с 3 по 5 февраля 2018 г. в условиях экстремального снегопада обеспечивал в стабильном режиме прием и отправку воздушных судов. За это время были обслужены порядка 240 000 пассажиров и обеспечено выполнение более 2100 взлетно-посадочных операций», - говорит представитель «Шереметьево» Анна Захаренкова. При менее сложных погодных условиях в декабре 2017 г. аэропорты Европы и Америки просто прекращали обслуживание пассажиров и рейсов и закрывались, добавляет она. На вопрос о выбывших из строя А320 «Аэрофлота» она отвечает, что подтвержденных претензий со стороны авиакомпаний в эти дни не поступало.

3-5 февраля активно летали (в том числе из-за снегопадов) только 12 российских SSJ100 из 38 в парке, продолжает собеседник в группе «Аэрофлот». У этой модели давно существует такой недостаток: в экстремальных погодных условиях на некоторых участках крыльев образуются наледи, добавляет он.

Согласно данным ресурса flightradar24, у «Аэрофлота» 3-5 февраля активно летали (по несколько рейсов в сутки) только 11 SSJ100, еще одно судно много летало 3-4 февраля. Большая часть парка в последние три дня вообще не летала, некоторые суда совершили единичные рейсы. Ранее источники в группе «Аэрофлот» рассказывали, что у компании в любое время летает не более половины парка SSJ100 из-за проблем с поставкой запасных частей.

Самолеты SSJ100 сертифицированы по российским и международным стандартам, поэтому даже некорректно говорить о возможности образования наледи, которая мешала бы полетам, говорит представитель производителя SSJ100 компании «Гражданские самолеты "Сухого"» (входит в госхолдинг «Объединенная авиастроительная корпорация»).

В понедельник «Аэрофлот» отменил 13 рейсов, а во вторник 30. Официальная причина - погодные условия. Однако источник в группе «Аэрофлот» говорит, что часть из них отменили из-за повреждения самолетов.

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