На Москву обрушился снегопад

Евгений Разумный / Ведомости

В воскресение Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого, сообщает «Интерфакс». Это означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

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