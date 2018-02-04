На Москву обрушился снегопад
Число поваленных деревьев перевалило за 2000
На Москву в выходные обрушился сильный снегопад. Сугробы превысили рекордную за эту зиму отметку, за сутки выпало более половины месячной нормы осадков
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Порывы ветра достигают 20 м/с, наблюдаются метель, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах, гололедица
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В воскресение Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве с желтого до оранжевого, сообщает «Интерфакс». Это означает, что погода опасна и существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба
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Московское управление МЧС создало оперативный штаб и оперативные группы во всех административных округах столицы
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МЧС рекомендует москвичам по возможности оставаться дома
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Стихия привела к человеческим жертвам. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один человек погиб «из-за падения дерева и порыва линии электропередачи», еще пять пострадали
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Число поваленных деревьев перевалило за 2000
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В период с утра субботы до 18.00 мск воскресенья в столице выпало 38 мм осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России
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Это около 105% месячной нормы, которая в феврале составляет 36 мм, уточнили в ведомстве
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Снегопад в Москве
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Снегопад в Москве
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Снегопад в Москве
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