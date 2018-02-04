Стиль жизни / Линии жизни

На Москву обрушился снегопад

Число поваленных деревьев перевалило за 2000
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alexxmac
22:33 04.02.2018
Собянин как всегда оказался не готов. складывается ощущение, что специально ничего почти не чистят
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