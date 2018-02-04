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Более 200 рейсов задержано в московских аэропортах

Число задержанных рейсов в московских аэропортах превысило 200, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». По данным на 20.15 мск, во «Внуково» задерживались 17 рейсов, в «Домодедово» – 58, из «Шереметьево» не могли вовремя вылететь 126 самолетов. Кроме того, во «Внуково» было отменено два рейса, в «Домодедово» – 15.

«Аэрофлот» вечером в воскресенье отменил 33 внутренних и международных рейса в/из «Шереметьево». Список опубликован на сайте авиакомпании. Время вылета из Москвы еще девяти рейсов было изменено. Ранее авиакомпания уже опубликовала три списка задержанных и отменных рейсов, запланированных на субботу и воскресенье.

В выходные на Москву обрушился сильный снегопад, сопровождающийся ветром с порывами до 20 м/с. За два дня выпало более 100% месячной нормы осадков, повалено более 2000 деревьев, один человек погиб, еще пятеро пострадали. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, все службы работают в усиленном режиме.

На Москву обрушился снегопад