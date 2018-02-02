Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: «Аэрофлот» не скупится на МС-21
«Аэрофлот» дорого заплатит за российский МС-21
50 лайнеров обойдутся в $5 млрд – выше каталожной цены
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Каталожная цена одного МС-21 – $92,3 млн, рассказывал «Ведомостям» близкий к ОАК человек
Иркут
1 февраля «Аэрофлот» и лизинговая «дочка» «Ростеха» – «Авиакапитал-сервис» подписали твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21-300 в лизинг на 12 лет, сообщили компании.
МС-21 – новый российский среднемагистральный самолет, этот тип судов самый востребованный в мире. Первые самолеты «дочка» Объединенной авиастроительной компании (ОАК) – «Иркут» обещает поставить в 2020 г. Уже заказано 175 лайнеров. Но для «Аэрофлота» это первый контракт на МС-21, хоть он и будет стартовым эксплуатантом самолета.
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