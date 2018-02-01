«Аэрофлот» подписал контракт на 50 самолетов МС-21

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 – гражданский проект корпорации «Иркут» Иркут

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сегодня подписали меморандум о поставке авиакомпании 50 самолетов отечественного производства МС-21. Сегодня же твердый контракт был подписан между «Аэрофлотом» и «Авиакапитал-сервисом». Таким образом «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета.

По условиям контракта «Аэрофлот» получит в операционный лизинг на 12 лет с возможностью продления 50 авиалайнеров МС-21-300 от лизинговой компании «Ростеха» – «Авиакапитал-сервис». Самолеты поставляются в двухклассной компоновке (16 кресел бизнес-класса и 153 - экономического). Первые 25 МС-21 будут с иностранными двигателями PW1400G от Pratt & Whitney. Начиная с 26-го самолета возможна поставка с отечественными ПД-14 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, которые должны пройти сертификацию в 2018 г.

По словам Савельева, в контракте прописаны гарантии для заказчика. «У нас в контракте указана гарантия на 48 месяцев, что соответствует зарубежным стандартам, что в первый год машина будет летать 2100 часов, во второй - 2900 часов, в третий год - 3950 часов. Для нас это вполне реальные параметры», - сказал руководитель «Аэрофлота». По его словам, параметры контракта лучше, чем у эксплуатируемого компанией Sukhoi Superjet 100.

Первый самолет «Аэрофлот» должен получить в I квартале 2020 г., поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 г. Сумма лизинговых платежей и резервов на их техническое обслуживание составит более $5 млрд.

ОАК в «Ростех»? Сергей Чемезов сегодня не стал комментировать сообщения о переходе ОАК в структуру «Ростеха», предложив журналистам подождать президентского указа: «Тема давно обсуждается». Как написал «Коммерсантъ», президент Владимир Путин поддержал эту идею: госкорпорация вложит в капитал ОАК примерно 30 млрд руб. на программу МС-21.

Первый полет опытного МС-21 состоялся в мае 2017 г. Этот самолет должен конкурировать в самом востребованном сегменте ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных лайнеров с Boeing 737 MAX, Airbus A320neo и китайским Comac C919. Главным конкурентным преимуществом создатели самолета называют меньшие на 6-7% эксплуатационные затраты, достигнутые в том числе за счет композитного крыла, расширенного фюзеляжа, повышенной пассажировместимости и улучшенной аэродинамики.

Твердые заказы на МС-21 уже сделали авиакомпании Red Wings (16 машин) и «Ираэро» (10), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин финанс». Поставки начнутся после получения сертификата типа в 2019 г., всего планируется выпустить 900–1000 МС-21.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 создается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК) в широкой кооперации с предприятиями «Ростеха». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценивал долю российских комплектующих в МС-21 в 50%. Базовая версия - МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется версия МС-21-200 на 150 мест и МС-21-400 более чем на 200 пассажиров.

МС-21 прилетел в Москву