Бизнес

Новости

Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов в Москве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы. Сотрудники прокуратуры контролируют, чтобы соблюдались права пассажиров и им предоставлялись соответствующие услуги во время ожидания рейсов, говорится в сообщении ведомства.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в московских аэропортах в субботу задержаны десятки рейсов. В столице наблюдаются мокрый снег и метель, порывы ветра достигают 17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 16.50, во «Внуково» задерживались 16 рейсов, в «Домодедово» 18 самолетов ожидали вылета, еще 11 были отменены, в «Шереметьево» задержаны 25 рейсов.

Москву засыпало снегом