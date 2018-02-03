Прокуратура начала проверку в связи с задержками рейсов в Москве
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы. Сотрудники прокуратуры контролируют, чтобы соблюдались права пассажиров и им предоставлялись соответствующие услуги во время ожидания рейсов, говорится в сообщении ведомства.
Из-за неблагоприятных метеоусловий в московских аэропортах в субботу задержаны десятки рейсов. В столице наблюдаются мокрый снег и метель, порывы ветра достигают 17 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 16.50, во «Внуково» задерживались 16 рейсов, в «Домодедово» 18 самолетов ожидали вылета, еще 11 были отменены, в «Шереметьево» задержаны 25 рейсов.
Москву засыпало снегом
Минобороны подтвердило информацию о сбитом в Сирии российском Су-25
Министерство обороны России подтвердило «Ведомостям», что в районе сирийского Идлиба сбит российский штурмовик Су-25. По данным ведомства, пилот погиб. Других подробностей пока нет.
Ранее о сбитом в Сирии российском штурмовике сообщали близкие к боевикам ресурсы. Они опубликовали фото обломков самолета и документы на русском языке.
Также в интернете появилось видео, на котором запечатлен момент падения самолета. Сообщается, что он сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. На видеозаписи видно, что пилот катапультировался. Сообщалось, что он попал в плен.