Возможна ли трансплантация эффективности
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Модернизация госуправления в России идет с 2002 г., когда Владимир Путин включил ее в число важнейших задач, стоящих перед страной. С тех пор процесс оброс всевозможными программами, постановлениями, регламентами, системами оценки, кадровыми резервами, но убедительные положительные результаты этого затянувшегося процесса пока не очевидны: успех реформы зависит не только от программ рекрутинга лучших умов в госуправление, но и от преодоления инерции самой системы. И если с конкурсами все хорошо – например, новый конкурс «Лидеры России», который проводит РАНХиГС по инициативе администрации президента, должен стать ежегодным, – то с приживаемостью новых управленцев в системе есть проблемы.
«Лидеры России» – это отбор среди уже так или иначе успешных управленцев разного уровня. 300 финалистов получат гранты на обучение и статусных наставников уровня, например, главы Сбербанка Германа Грефа, которые будут сопровождать сотню победителей в течение года. Для немалой доли конкурсантов эта опция, надо думать, куда интереснее, чем перспектива получить предложение поработать на государство, о которой говорили Сергей Кириенко, Игорь Шувалов и Максим Орешкин (он ищет заместителя). Доля чиновников среди финалистов – всего 7%. Предпринимателей меньше, чем наемных менеджеров, управленцев среднего звена – тех, кому есть куда расти, – меньше, чем топ-менеджмента: т. е. у большинства жизнь и карьера и так на подъеме. Привлекательность госслужбы для них будет зависеть от того, насколько интересные задачи будут перед ними стоять и какой мандат поддержки они получат.
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