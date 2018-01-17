Поможет ли конкурс «Лидеры России» создать кадровый резерв для страны

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Варвара Гранкова

Сначала целью конкурса «Лидеры России», стартовавшего в октябре прошлого года, был поиск самых талантливых управленцев в стране. Но когда участниками конкурса стали активно интересоваться губернаторы областей, чиновники разных уровней, госкомпании и частный бизнес, родилась новая идея – использовать конкурс для формирования кадрового резерва управленцев как для госслужбы, так и для частного бизнеса, рассказывает Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, главного организатора конкурса. В такой резерв попадают не только 100 победителей, но и все полуфиналисты – 2700 человек. Как заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, конкурс нужно проводить ежегодно.

На открытии первого полуфинала конкурса в Подмосковье участников зазывали к себе на работу и губернатор Московской области Андрей Воробьев, и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, и гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров. Даже Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области, от которой в конкурсе участвовал единственный кандидат, сказал, что нуждается в новых подходах, которые могут принести в область полуфиналисты и финалисты конкурса. «Ведомости» попробовали разобраться, насколько эффективны «Лидеры России» для формирования управленческого резерва страны.

На конвейере

Как заявил Кириенко, организаторы конкурса изначально рассчитывали получить 10 000 стартовых заявок, но получили почти 200 000. «Поначалу хотелось просто оценить знания и возможности, а потом пришло желание сделать новые шаги в карьере», – рассказывает Татьяна Дорошенко, начальник планово-экономического отдела компании «Диэлектрические кабельные системы» в Твери. «Я не собирался менять работу или должность, но хотел повысить квалификацию, чтобы быть более эффективным на нынешнем месте работы», – объясняет Денис Бубнов, начальник управления контроля энергоэффективности СУЭК.

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