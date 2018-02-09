Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Тургеневский закон модернизации

Тургеневский закон модернизации

Политолог Дмитрий Травин о снова актуальном конфликте отцов и детей как двигателе перемен

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. И вот парадокс: признанный вроде бы классик, а вокруг юбилея – тишина. Не сравнить с тем, как чествовали Пушкина в последний год «лихих 90-х». Да и с вниманием, уделяемым Гоголю, чей Тарас Бульба поляков крошил, не сравнить.

Писатель-западник нынче не в чести. Нынче в чести те идеологи, которые подчеркивали опасность перемен, славили консерватизм или противопоставляли Россию Западу. Тургенев же, двигаясь против течения, постоянно изучал и описывал каких-то «смутьянов», каких-то неуживчивых типов, каких-то опасных «детей», не желающих жить по заветам «отцов». И ведь не только в своем самом знаменитом произведении. То Рудин у него на парижскую баррикаду взойдет, то Инсаров захочет освободить свой народ из-под гнета империи, то герои романа «Новь» устремятся в народ – просвещать, обучать, будоражить. А будоражить теперь не принято. И вот был Иван Сергеевич когда-то корифеем русской литературы, а ныне, похоже, стал персоной не запрещаемой, но и не поощряемой. Так, «щелкопер, бумагомарака»...

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