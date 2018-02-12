Есть ли смысл в тотальном контроле над потемкинской деревней
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Интерес руководителей страны к электронным технологиям вполне можно назвать страстью: еженедельно следуют заявления первых лиц о необходимости развития цифровой экономики, искусственном интеллекте и big data, блокчейне и крипторубле в сочетании с законом Яровой, намерениями жестко контролировать мессенджеры, сайты и соцсети и даже планами выстроить в странах БРИКС независимую от западных центров систему корневых серверов DNS – по сути, создать контролируемый властями параллельный интернет.
В основе этого увлечения лежит вполне определенная социальная философия: похоже, что власти увидели в политически нейтральной «цифре» новый ресурс догоняющего развития, позволяющий проникнуть в постиндустриальный «первый мир» с черного хода – используя технологические достижения Запада, но без развития соответствующих институтов, ставящих под вопрос монополию на информацию и власть. Это шанс построения цифровой крепости, из которой можно на новом уровне эффективности контролировать ситуацию внутри страны и совершать, когда нужно, молниеносные набеги на внешних врагов.
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