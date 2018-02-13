От редакции
Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Выборы без азарта

Когда из политики уходит азарт

Минфин предлагает запретить ставки на исход российских выборов во время избирательной компании

Техническая на первый взгляд идея Минфина запретить российским букмекерам принимать во время избирательных кампаний ставки на результаты выборов и референдумов, проводимых в России (опубликована на портале regulation.gov.ru), представляет с непривычного ракурса ставшее уже привычным представление о российских выборах как о малоконкурентных, а об их результатах – как о заведомо предсказуемых. Азарт рождается из реальной борьбы и интриги: если же результат не только предсказуем, но и запрограммирован, азарт умирает – как и интерес к выборам у общества.

Формальный повод для введения запрета с политикой никак не связан. Как объяснил идею «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин хочет ограничить использование в сфере азартных игр событийности, не связанной с конкретным физическим лицом или спортивным событием, «чтобы добросовестные букмекеры принимали ставки на событие, которое в реальности происходит». Однако поправки не запрещают делать ставки на исход таких же выборов и референдумов, но за рубежом: граница реальности проходит, получается, по госгранице России.

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