Когда из политики уходит азарт
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Техническая на первый взгляд идея Минфина запретить российским букмекерам принимать во время избирательных кампаний ставки на результаты выборов и референдумов, проводимых в России (опубликована на портале regulation.gov.ru), представляет с непривычного ракурса ставшее уже привычным представление о российских выборах как о малоконкурентных, а об их результатах – как о заведомо предсказуемых. Азарт рождается из реальной борьбы и интриги: если же результат не только предсказуем, но и запрограммирован, азарт умирает – как и интерес к выборам у общества.
Формальный повод для введения запрета с политикой никак не связан. Как объяснил идею «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев, Минфин хочет ограничить использование в сфере азартных игр событийности, не связанной с конкретным физическим лицом или спортивным событием, «чтобы добросовестные букмекеры принимали ставки на событие, которое в реальности происходит». Однако поправки не запрещают делать ставки на исход таких же выборов и референдумов, но за рубежом: граница реальности проходит, получается, по госгранице России.
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