Почему Россия не признает ЧВК «Вагнер»

Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: Не наши люди, не наши гробы

Политическое лукавство российской власти, уже не первый раз отказывающейся признавать в гибнущих в военных конфликтах за пределами страны россиянах «своих», достигло на этой неделе новых высот. На этот раз и повод исключительный: впервые со времен вьетнамской войны произошло прямое столкновение россиян с американцами. Но в ситуации, когда даже чисто дипломатические стычки вроде снятия американцами флага с генконсульства в Сан-Франциско становятся поводом для бурной ответной реакции, отказ российских властей от признания погибших «своими» означает возможность избежать глобального, с непредсказуемыми последствиями обострения отношений с США – вплоть до того, что самые радикальные комментаторы называют возможностью новой войны.

Как минимум пять россиян, скорее всего бойцов самой известной российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», погибли под огнем возглавляемой американцами коалиции в Сирии 7 февраля, когда пыталась вместе с правительственными войсками отбить нефтяное месторождение у отрядов союзных США Сирийских демократических сил. Их имена со ссылкой на родственников и друзей назвало Conflict Intelligence Team. Спустя неделю после авиаудара это единственная надежная информация о числе жертв среди россиян: другие источники, называющие различающиеся на порядок цифры потерь, похоже, не располагают данными из первых рук. Точнее число погибших, вероятно, удастся установить после того, как начнутся похороны погибших на родине – но и это будут неполные данные.

Российское Минобороны открестилось от погибших на следующий же день после столкновения, назвав их «сирийскими ополченцами» (цитата по «Интерфаксу») и заявив, что российских военных в этом районе не было. Дмитрий Песков сообщил, что не имеет сведений «о других россиянах» в Сирии.

Налицо эволюция официального лукавства в гибридных войнах: прежде Москва отрицала участие своих военнослужащих в конфликте в Донбассе (как и факт их гибели и пленения), называя их «отпускниками», теперь отрицает и присутствие российских ЧВК в Сирии. Сирийская война активизировала применение «солдат удачи» – по сути, использование в конфликте в интересах страны людей с неопределенным статусом. Это отчасти развязывает Москве руки и дает возможность продолжать делать вид, что активные боевые действия в Сирии после объявления о победе завершены.

Но известная доля независимости ЧВК в ведении боевых операций несет и очевидные риски. Факт гибели российских граждан в боевом столкновении с американскими военными подтвержден и количество погибших тут уже не имеет значения, отмечает в статье для Republic.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, и это, «безусловно, большой скандал и повод для острейшего международного кризиса».

Лицемерие власти отчасти купирует эту опасность, но, отказываясь соблюдать принцип «своих не бросаем» (пусть даже имея формальное право), Кремль уничтожает образ защитника всех россиян: сама формулировка размена – или наши гробы, или война – в принципе невероятно цинична и этически безусловно проигрышна.