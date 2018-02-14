Сколько стоит бесплатный адвокат
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Принимая ныне действующую редакцию Уголовно-процессуального кодекса, государство взяло на себя обязательство обеспечить каждого подозреваемого, обвиняемого или подсудимого адвокатом-защитником, если он не приглашен ими самими. При этом имущественное положение человека в расчет не берется: ему достаточно заявить, что защитника по соглашению у него нет.
Сегодня базовая ставка оплаты труда адвоката по назначению составляет 550 руб. в день. Предполагалось, что она будет регулярно индексироваться, как и оклады других участников уголовного судопроизводства: судей и сотрудников правоохранительных органов. Но если их оклады действительно регулярно повышаются, то ставки защиты – нет: сейчас они примерно в 10 раз меньше сложившихся рыночных расценок. В апреле 2017 г. Всероссийский съезд адвокатов принял решение обратиться к руководству страны с просьбой обратить внимание на проблему оплаты труда адвокатов по назначению, обосновав необходимость повышения базовой ставки до 3000 руб. за один день участия в судопроизводстве или же перехода на почасовую оплату с минимальной ставкой 700 руб. в час. Под обращением сообщества к президенту поставили подписи больше 31 200 адвокатов. Это попытка коллег привлечь внимание к проблеме, которая стала мощным демотиватором для работы.
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