Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Как перевести оборонку на гражданку

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Оборонные предприятия, наращивая свои позиции в международных рейтингах ведущих мировых производителей вооружения и военных услуг, одновременно создают отдельные департаменты гражданской продукции Денис Абрамов / Ведомости

Сегодня главный показатель работы российских оборонных предприятий – безусловное выполнение взятых ими обязательств по гособоронзаказу: менеджмент в ОПК нацелен в первую очередь на реализацию поставленных задач в рамках системы управления, которую можно сравнить с госпланом. Но для рыночной модели развития (а уже к 2030 г. доля гражданской продукции в общем выпуске ОПК должна вырасти с нынешних 17% до 50%) этого явно недостаточно.

Почему диверсификация ОПК так важна? Сегодня предприятия ОПК почти полностью (на 83%) зависят от одного заказчика – государства. Действующая программа перевооружения Российской армии завершится уже в 2020 г. Кратное сокращение заказов приведет к потере выручки и необходимости сократить половину сотрудников, потому что содержать неработающий современный завод – непозволительная роскошь. Это означает, что большинство предприятий ОПК столкнутся с проблемой поиска альтернативных источников выручки. При этом российские оборонные заводы – одни из самых высокотехнологичных в стране, за прошедшие годы в переоборудование предприятий были сделаны значительные инвестиции. Чтобы не допустить простоя мощностей с дорогостоящим оборудованием, необходимо уже сейчас иметь понимание, что они будут выпускать после 2020 г.

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