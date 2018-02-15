Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4509 от 15.02.2018 под заголовком: Как перевести оборонку на гражданку

Как перевести оборонку на гражданку

Замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков о сложностях конверсии менталитета менеджеров ОПК
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сегодня главный показатель работы российских оборонных предприятий – безусловное выполнение взятых ими обязательств по гособоронзаказу: менеджмент в ОПК нацелен в первую очередь на реализацию поставленных задач в рамках системы управления, которую можно сравнить с госпланом. Но для рыночной модели развития (а уже к 2030 г. доля гражданской продукции в общем выпуске ОПК должна вырасти с нынешних 17% до 50%) этого явно недостаточно.

Почему диверсификация ОПК так важна? Сегодня предприятия ОПК почти полностью (на 83%) зависят от одного заказчика – государства. Действующая программа перевооружения Российской армии завершится уже в 2020 г. Кратное сокращение заказов приведет к потере выручки и необходимости сократить половину сотрудников, потому что содержать неработающий современный завод – непозволительная роскошь. Это означает, что большинство предприятий ОПК столкнутся с проблемой поиска альтернативных источников выручки. При этом российские оборонные заводы – одни из самых высокотехнологичных в стране, за прошедшие годы в переоборудование предприятий были сделаны значительные инвестиции. Чтобы не допустить простоя мощностей с дорогостоящим оборудованием, необходимо уже сейчас иметь понимание, что они будут выпускать после 2020 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике