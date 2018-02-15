Как перевести оборонку на гражданку
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Сегодня главный показатель работы российских оборонных предприятий – безусловное выполнение взятых ими обязательств по гособоронзаказу: менеджмент в ОПК нацелен в первую очередь на реализацию поставленных задач в рамках системы управления, которую можно сравнить с госпланом. Но для рыночной модели развития (а уже к 2030 г. доля гражданской продукции в общем выпуске ОПК должна вырасти с нынешних 17% до 50%) этого явно недостаточно.
Почему диверсификация ОПК так важна? Сегодня предприятия ОПК почти полностью (на 83%) зависят от одного заказчика – государства. Действующая программа перевооружения Российской армии завершится уже в 2020 г. Кратное сокращение заказов приведет к потере выручки и необходимости сократить половину сотрудников, потому что содержать неработающий современный завод – непозволительная роскошь. Это означает, что большинство предприятий ОПК столкнутся с проблемой поиска альтернативных источников выручки. При этом российские оборонные заводы – одни из самых высокотехнологичных в стране, за прошедшие годы в переоборудование предприятий были сделаны значительные инвестиции. Чтобы не допустить простоя мощностей с дорогостоящим оборудованием, необходимо уже сейчас иметь понимание, что они будут выпускать после 2020 г.
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