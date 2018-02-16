Невнятно осужденные Улюкаев и Белых

Россияне не поняли, виновны осужденные за взятки или нет — но приговор им понравился

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Россияне поддерживают суровые приговоры осужденным по громким делам о коррупции высокопоставленным чиновникам, даже не будучи уверенными в их виновности. Такое отношение к результатам недавних громких процессов о взяточничестве отражает общественный запрос на системную борьбу с коррупцией, но ставит под вопрос эффективность пропагандистского сопровождения кампании.

Вскоре после вынесения приговора экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину, получившему 13 лет колонии строгого режима (а незадолго до него по восемь лет строгого режима получили экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев и экс-губернатор Кировской области Никита Белых), ФОМ провел опрос об информированности россиян о сути и результатах громких процессов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}