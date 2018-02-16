Невнятно осужденные Улюкаев и Белых
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Россияне поддерживают суровые приговоры осужденным по громким делам о коррупции высокопоставленным чиновникам, даже не будучи уверенными в их виновности. Такое отношение к результатам недавних громких процессов о взяточничестве отражает общественный запрос на системную борьбу с коррупцией, но ставит под вопрос эффективность пропагандистского сопровождения кампании.
Вскоре после вынесения приговора экс-губернатору Сахалина Александру Хорошавину, получившему 13 лет колонии строгого режима (а незадолго до него по восемь лет строгого режима получили экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев и экс-губернатор Кировской области Никита Белых), ФОМ провел опрос об информированности россиян о сути и результатах громких процессов.
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