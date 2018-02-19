От редакции
Статья опубликована в № 4511 от 19.02.2018 под заголовком: Торговля с государством

Зачем государственный банк купил непрофильный бизнес

Крупнейшая торговая сеть может стать важным социальным ресурсом
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Непреходящий интерес российского государства к розничной торговле воплотился в покупку ключевой доли в одном из лидеров отрасли. После согласования с Федеральной антимонопольной службой 29,1% акций сети «Магнит» перейдут группе ВТБ. Сделка выглядит вполне рыночной, но теперь бизнес-процессы крупнейшего по числу магазинов ритейлера будет контролировать государственный банк.

По словам основателя «Магнита» Сергея Галицкого, он слишком долго стоял у руля и устал от ежедневной психологической нагрузки. Как говорит предправления ВТБ Андрей Костин, предложение исходило от Галицкого, переговоры длились полгода и перешли в практическую фазу в декабре 2017 г. Вероятно, Галицкий предвидел, что год закончится для «Магнита» неудачно: при незначительном росте выручки чистая прибыль компании упала почти на 35%, капитализация в Лондоне – почти на 50%. Однако покупателя это не смутило. В пресс-релизе о сделке говорится, что руководство ВТБ видит огромный потенциал розничного сегмента и намерено, опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы, вывести «Магнит» на качественно новый уровень развития. Опыт инвестиций в ритейл у ВТБ действительно есть, хотя не сказать, что фундаментальный: в 2009–2011 гг. «ВТБ капитал» дважды покупал доли в сети гипермаркетов «Лента». Но там иная и история покупки – вместе с партнерами (TPG и ЕБРР), и стратегия владения – сперва ВТБ заработал на IPO «Ленты», затем продал почти весь оставшийся пакет.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике