Зачем государственный банк купил непрофильный бизнес
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Непреходящий интерес российского государства к розничной торговле воплотился в покупку ключевой доли в одном из лидеров отрасли. После согласования с Федеральной антимонопольной службой 29,1% акций сети «Магнит» перейдут группе ВТБ. Сделка выглядит вполне рыночной, но теперь бизнес-процессы крупнейшего по числу магазинов ритейлера будет контролировать государственный банк.
По словам основателя «Магнита» Сергея Галицкого, он слишком долго стоял у руля и устал от ежедневной психологической нагрузки. Как говорит предправления ВТБ Андрей Костин, предложение исходило от Галицкого, переговоры длились полгода и перешли в практическую фазу в декабре 2017 г. Вероятно, Галицкий предвидел, что год закончится для «Магнита» неудачно: при незначительном росте выручки чистая прибыль компании упала почти на 35%, капитализация в Лондоне – почти на 50%. Однако покупателя это не смутило. В пресс-релизе о сделке говорится, что руководство ВТБ видит огромный потенциал розничного сегмента и намерено, опираясь на опыт и финансовые ресурсы группы, вывести «Магнит» на качественно новый уровень развития. Опыт инвестиций в ритейл у ВТБ действительно есть, хотя не сказать, что фундаментальный: в 2009–2011 гг. «ВТБ капитал» дважды покупал доли в сети гипермаркетов «Лента». Но там иная и история покупки – вместе с партнерами (TPG и ЕБРР), и стратегия владения – сперва ВТБ заработал на IPO «Ленты», затем продал почти весь оставшийся пакет.
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