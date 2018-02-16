От редакции
Статья опубликована в № 4510 от 16.02.2018 под заголовком: Слишком много государства

Когда государства слишком много

Критическую долю государства в банковском секторе будет нелегко сократить
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Можно спорить о доле госсектора в ВВП России (эксперты оценивают ее с большим разбросом: 33, 46 и даже 70%), но доминирующая роль государства в фундаментальных сферах экономики – нефтегазовой отрасли, транспорте, а с некоторых пор и в банках – давно не подвергается сомнению. Как подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), с начала 2016 г. доля государства в банковском секторе России выросла с 61 до 70%. И это, похоже, уже критический уровень: стремление ЦБ сохранить устойчивость банковской системы оборачивается потерей ее гибкости и чересчур высокой финансовой нагрузкой для государства.

Сейчас в топ-10 российских банков по активам только три частных, но их активы составляют лишь около 10% от суммы активов первой десятки. Основную роль в росте доли государства сыграло решение ЦБ санировать частные «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк через Фонд консолидации банковского сектора. Это предполагает их дальнейшую продажу – и в январе 2017 г. на Гайдаровском форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила намерение вывести их на рынок «как можно быстрее».

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