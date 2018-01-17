Авен сравнил ЦБ с «плохим полицейским»

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Совладелец Альфа-банка Петр Авен
Андрей Гордеев / Ведомости
Парадигму отношений Центробанка и банков пора менять, регулятор должен быть партнером кредитных организаций, а не «плохим полицейским». Об этом на Гайдаровском форуме заявил совладелец Альфа-банка Петр Авен (владеет 12,4% ABH Holdings S.A., которой принадлежит 99,9% Альфа-банка). «Есть общая презумпция виновности банкиров. Я понимаю, откуда это берется, учитывая многие истории наших банков, но мне представляется, что тем не менее от этого надо постепенно уходить», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
«ЦБ должен быть партнером банков, партнером, а не «плохим полицейским», что мы, к сожалению, много видим в последние годы», - подчеркнул он, добавив, что это касается не только России.
При этом регулятор в первую очередь должен поддерживать частные банки, считает миллиардер. «Государственные и так чувствуют себя достаточно стабильно», - пояснил он.
Огосударствление банковской системы чрезвычайно опасно и с точки зрения эффективного распределения ресурсов, и с точки зрения устойчивости финансовой системы, считает Авен.
Он добавил, что не верит в приватизацию: «Я 25 лет слышал о приватизации то ли ВТБ, то ли чего-то там еще». Приватизацию нового госбанка, который могут создать на базе санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, Авен назвал «сложной историей».
ЦБ после назначения председателем Эльвиры Набиуллиной отозвал лицензии у более 350 банков. В прошлом году госрегулятор начал санацию сразу нескольких крупных частных банков: «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Отзыв лицензий продолжится еще 2–3 года, говорила Набиуллина в конце декабря. По словам бывшего первого зампреда Центробанка и экс-председателя совета директоров Бинбанка Олега Вьюгина, на рынке есть еще 30–50 банков со сложной ситуацией. «Что будет с ними, мы скоро увидим», - говорил он «Ведомостям».
Главные цитаты Гайдаровского форума
Андрей Гордеев / Ведомости
«ЦБ должен быть партнером банков, партнером, а не «плохим полицейским», что мы, к сожалению, много видим в последние годы», - подчеркнул совладелец Альфа-банка Петр Авен, добавив, что это касается не только России (цитата по «Интерфаксу»)
1/12
Андрей Гордеев / Ведомости
«Сейчас какая-то необычная ситуация, "песочницы". Скажите, когда появились первые автомобили на улицах Нью-Йорка, Лондона - там что, были правила дорожного движения? Не нужно спешить, нужно поддерживать нормальный тон вокруг технологий», - заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф (цитата по «Интерфаксу»)
2/12
Андрей Гордеев / Ведомости
«Использование телемедицины – единственный де-факто способ серьезно повысить качество услуг медицины в удаленных и труднодоступных местах», – отметил министр экономического развития Максим Орешкин (цитата по телеграм-каналу Гайдаровского форума)
3/12
Андрей Гордеев / Ведомости
"Надо признать, что попытки наши легализовать индивидуальную занятость ничем не закончились - на 1 декабря в информационной системе ФНС зарегистрировалось всего 813 человек. Это ничего", - сказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Гайдаровском форуме (цитата по «Интерфаксу»)
4/12
Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам, например, от запретительных до абсолютно либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел вот этой "криптовалютной гонке"? Вообще, может быть, это тупиковая ветвь киберреволюции?» – заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Министр финансов Антон Силуанов выступил против предложения повысить НДФЛ. Об этом он заявил журналистам в кулуарах форума. «Я против [идеи повысить НДФЛ до 15%]». Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог» (цитата по ТАСС)
6/12
Максим Стулов / Ведомости
«Одно из основных качеств современного предпринимателя – безумие, готовность делать шаги, которые всем кажутся необоснованными. Предприниматель – это человек, который должен быть способен принимать нетривиальные, зачастую необъяснимые решения, убедить себя и остальных в необходимости их принятия», – отметил президент «Деловой России», председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик (цитата по телеграм-каналу Гайдаровского форума)
7/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума в России, будет внесен в Госдуму не позже февраля, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах форума. «Законопроект готовится. Мы его направили в Минфин и с Минфином будем смотреть, какие потребуются дополнительные средства. А они в любом случае потребуются, прежде всего для регионов» (цитата по «Интерфаксу»)
8/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Правительство в ближайшее время определится по налоговым льготам для граждан с низким уровнем дохода, сообщила в кулуарах Гайдаровского форума журналистам вице-премьер Ольга Голодец. «В нашей стране сложилась ситуация, когда налоги являются регрессивными... Сегодня речь идет о той части населения, которая нуждается в поддержке со стороны государства, и мы обсуждаем разные варианты этой помощи» (цитата по «Интерфаксу»)
9/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Обсуждаемые правительством и президентской администрацией варианты бюджетного маневра предусматривают рост финансирования здравоохранения, образования и инфраструктуры за счет сокращения части других расходов бюджета и оптимизации налогов, сообщил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов в кулуарах форума
10/12
Андрей Гордеев / Ведомости
"Мы видим результаты [санкций] - рост экспорта, причем не сырьевого, не энергетического, за прошлый год составил порядка 19%", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме (цитата по «Интерфаксу»)
11/12
Максим Стулов / Ведомости
«Вы не создадите предпринимателя в университете, они сами себя создадут, они сами себе путь. Вам нужно помогать людям выбирать, профилировать свои знания, показывать широту и возможности выбора», – заявил на форуме основатель компании «Дымов» Вадим Дымов (цитата по телеграм-каналу Гайдаровского форума)