Авен сравнил ЦБ с «плохим полицейским»

Совладелец Альфа-банка Петр Авен Андрей Гордеев / Ведомости

Парадигму отношений Центробанка и банков пора менять, регулятор должен быть партнером кредитных организаций, а не «плохим полицейским». Об этом на Гайдаровском форуме заявил совладелец Альфа-банка Петр Авен (владеет 12,4% ABH Holdings S.A., которой принадлежит 99,9% Альфа-банка). «Есть общая презумпция виновности банкиров. Я понимаю, откуда это берется, учитывая многие истории наших банков, но мне представляется, что тем не менее от этого надо постепенно уходить», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

«ЦБ должен быть партнером банков, партнером, а не «плохим полицейским», что мы, к сожалению, много видим в последние годы», - подчеркнул он, добавив, что это касается не только России.

При этом регулятор в первую очередь должен поддерживать частные банки, считает миллиардер. «Государственные и так чувствуют себя достаточно стабильно», - пояснил он.

Огосударствление банковской системы чрезвычайно опасно и с точки зрения эффективного распределения ресурсов, и с точки зрения устойчивости финансовой системы, считает Авен.

Он добавил, что не верит в приватизацию: «Я 25 лет слышал о приватизации то ли ВТБ, то ли чего-то там еще». Приватизацию нового госбанка, который могут создать на базе санируемых «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка, Авен назвал «сложной историей».

ЦБ после назначения председателем Эльвиры Набиуллиной отозвал лицензии у более 350 банков. В прошлом году госрегулятор начал санацию сразу нескольких крупных частных банков: «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Отзыв лицензий продолжится еще 2–3 года, говорила Набиуллина в конце декабря. По словам бывшего первого зампреда Центробанка и экс-председателя совета директоров Бинбанка Олега Вьюгина, на рынке есть еще 30–50 банков со сложной ситуацией. «Что будет с ними, мы скоро увидим», - говорил он «Ведомостям».

Главные цитаты Гайдаровского форума