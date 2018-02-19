Как коммунисты совмещают сталинизм с капитализмом

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Грудинин подчеркнуто заявляет о своем уважении к Сталину Евгений Разумный / Ведомости

Выдвижение кандидатуры Павла Грудинина на пост президента России реанимировало подзабытые уже разговоры о том, что, быть может, КПРФ стала все-таки превращаться в социал-демократическую партию, более современную, чем «партия Ленина – Сталина». Однако для таких умозаключений как раньше не было серьезных оснований, так нет и сейчас. Грудинин вряд ли серьезно изменит КПРФ – более того, он в ходе кампании сам должен меняться, чтобы соответствовать умонастроениям основной части своих избирателей.

Представление о возможности социал-демократизации КПРФ появилось под влиянием аналогичных прецедентов в ряде постсоциалистических стран – в Польше, Венгрии, Болгарии, Литве компартии меняли свои названия и оставались в обойме ведущих политических сил. Но такие трансформации не имеют с историей КПРФ ничего общего. Во всех этих странах во внутрипартийной борьбе победили реформаторы, которые симпатизировали социал-демократическим идеалам. В российских условиях дело обстояло ровно наоборот – в КП РСФСР, образованной в 1990 г., фактической преемнице КПСС, доминировали противники реформ, одним из которых, кстати, был секретарь ЦК по идеологии Геннадий Зюганов.

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