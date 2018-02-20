Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4512 от 20.02.2018 под заголовком: Сколько лидеров у цифровой экономики

Сколько лидеров нужно цифровой экономике

Экономист Борис Славин о масштабе программ подготовки кадров
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Весь 2017 год прошел в России под знаком цифровой экономики, программу развития которой приняло прошлым летом правительство. Но еще до утверждения плана реализации программы в Петербурге был дан старт проекту «Университет НТИ 20.35». Он, как заявил руководитель направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков, должен стать одним из главных проектов программы цифровой экономики. Аббревиатура НТИ в названии университета обозначает Национальную технологическую инициативу, а «20.35» обозначает 2035 год – финал реализации проекта. Согласно презентации «Университета НТИ 20.35», его главные цели – «подготовка технологических лидеров от бизнеса и от государства, способных реализовать НТИ», а также «отработка лучших образовательных практик».

Новый проект напрашивается на сравнение со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех»), созданным в конце 2011 г. По замыслу создателей «Сколтех» должен был стать моделью нового российского университета, его миссия – «в обучении студентов, создании знаний и продвижении технологий для решения ключевых научных, технологических и инновационных задач как в России, так и во всем мире». Оба университета объединяет обильное госфинансирование. Так что же, «Университет 20.35» – это реинкарнация «Сколтеха» или все-таки новый проект?

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