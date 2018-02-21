Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Живут и не платят
Россияне все чаще не платят за квартиру
Рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги отражает явное социальное неблагополучие
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Рост жилищных тарифов, происходивший одновременно с длительным снижением доходов населения, привел к резкому росту задолженности по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) и взыскания недоимок по суду, особенно у малообеспеченных слоев населения.
Верховный суд опубликовал статистику взыскания долгов за ЖКУ. В 2014 г. таких дел рассмотрено 2,1 млн, в 2017 г. – 5,4 млн, сумма взыскания увеличилась вдвое, с 60 млрд до 120 млрд руб. – с учетом, правда, долгов юридических лиц, которые нерегулярно оплачивали отопление. Тем не менее эти данные отражают и тревожную тенденцию роста нагрузки коммунальных платежей на малообеспеченные слои населения, и нежелание богатых платить за инвестиционные квартиры.
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