Оставить тяжелобольного в больнице

Экономист Иван Любимов – о выборе модели реформы и о внимании к деталям

Статья опубликована в № 4513 от 21.02.2018 под заголовком: Выбор модели и качество деталей

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Разработанные экономистами модели не всегда успешно работают Ярослав Чингаев / Для Ведомостей

Экономистов часто упрекают, что следование их рекомендациям не приводит к ожидаемым результатам. Некоторые критики полагают, что в этом виноваты формальные модели, при помощи которых экономисты анализируют те или иные ситуации: мол, такие модели сильно упрощают реальность и потому, как кажется многим, непригодны для анализа сложных экономических эпизодов.

Действительно, модели не учитывают большого множества деталей, но за счет этого они позволяют сфокусироваться на важных экономических механизмах. Приблизительно так же и техник, проверяющий работу того или иного устройства, поочередно тестирует работоспособность важных агрегатов этого устройства, временно игнорируя остальные блоки.

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