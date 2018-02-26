Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4515 от 26.02.2018 под заголовком: Как собрать Сирию заново

Как собрать Сирию заново

Политолог Андрей Захаров и востоковед Леонид Исаев о перспективах федерализации Сирии
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Состоявшийся недавно в Сочи Конгресс национального диалога Сирии, весьма скандальный в процедурном отношении и неоднозначный по своим результатам, а также приближающийся новый раунд межсирийских переговоров в Женеве подогрели интерес экспертов к перспективам федерализации Сирии. К размышлениям на эту тему подталкивает само военно-политическое равновесие, установившееся после разгрома Исламского государства (ИГ, запрещено в России): взаимная неспособность президента Башара Асада и его противников истребить друг друга, которую выявила продолжающаяся несколько лет гражданская война, открывает перед Сирией альтернативу, перед которой не раз оказывались и другие расколотые общества.

С одной стороны, сохранение государства в нынешних границах, приверженность которому декларируют как оппозиционеры, так и действующая власть, предполагает взаимные уступки и наиболее удобной политико-правовой формой для них представляется федерация. Стороннему наблюдателю может показаться, что проект федерализации Сирии, учрежденной в свое время в качестве унитарного государства, выгоден всем: оппозиции, уже не способной сокрушить окрепший Дамаск, он предоставил бы возможность закрепить как минимум нынешние завоевания и утвердить себя политически, а правящему режиму – расширить, пусть даже формально, подконтрольные территории. С другой стороны, однако, реальная картина оказывается гораздо сложнее. Федерализация всегда выступает вынужденной и жестко обусловленной обстоятельствами сделкой, на которую договаривающиеся стороны идут c желанием упрочить собственные позиции в проблематичном и неустойчивом политическом ландшафте. Но, как ни странно, в разрушенной войной Сирии главными энтузиастами децентрализации пока выступают не внутренние, а внешние политические акторы.

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