Международный конгресс для внутреннего пользования

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Начинающийся во вторник Конгресс национального диалога Сирии вряд ли приведет к существенным результатам: многие оппозиционные группировки отказались участвовать в неочевидных по статусу и целям переговорах. Он преследует скорее внутриполитические цели: продемонстрировать российской аудитории очередную победу Москвы на международной арене – победу дипломатии вслед за победой военной, переход к мирному урегулированию в Сирии после вывода большей части российских войск, а также способность соорганизаторов конгресса и гарантов прекращения огня в Сирии – России, Ирана и Турции – ускорить процесс политического урегулирования. Но ключевой площадкой переговоров по сирийскому урегулированию остается женевский формат под эгидой ООН – и Россия сама согласилась на это, что и было зафиксировано в совместном заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме в конце 2017 г.

Отчасти для России и сам факт начала работы конгресса уже достижение: его проведение откладывалось дважды. Зато за время подготовки организаторы смогли сформировать внушительный список приглашенных участников: в Сочи ждут больше 1500 человек. Российские организаторы конгресса считают, что смогли собрать в Сочи представителей значительной части политического спектра, о чем как о важной задаче встречи заявил в декабре 2017 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Сочи прилетел и спецпредставитель ООН по сирийскому урегулированию Стаффан де Мистура. Это хороший сигнал, но тем не менее Сочи – это лишь одна из площадок переговоров, второстепенная по сравнению с Женевой, которую российский МИД регулярно упрекал в вялости и избирательном подходе к приглашению участников переговоров.

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