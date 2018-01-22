Куда ведет наземная операция Турции

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Наземная операция Турции против сирийских курдов, скорый старт которой анонсировал несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, началась: в минувшие выходные турецкие танки пересекли границу с Сирией, чтобы направиться к курдскому анклаву, городу Африну на севере Сирии. Начало наземной операции – еще одно доказательство того, что внутрисирийский конфликт не исчерпан и легко обостряется: противоречия между некоторыми участниками антитеррористической коалиции оказались серьезнее ожидаемого. Активизация Турции накануне запланированного на 29–30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога может затруднить попытки поиска примирения сторон и перехода к восстановлению страны.

Операция, получившая название «Оливковая ветвь», не первая попытка Турции навести порядок неподалеку от сирийско-турецкой границы, но теперь у нее более масштабные планы. По словам премьер-министра Бинали Йылдырыма, которого цитирует Le Monde, ее цель – создание зоны безопасности шириной около 30 км на сирийско-турецкой границе.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}