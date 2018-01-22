От редакции
Статья опубликована в № 4491 от 22.01.2018 под заголовком: Турция пересела на танки

Куда ведет наземная операция Турции

Новая фаза кампании угрожает переговорам в Сочи и мирному урегулированию в Сирии в целом

Наземная операция Турции против сирийских курдов, скорый старт которой анонсировал несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, началась: в минувшие выходные турецкие танки пересекли границу с Сирией, чтобы направиться к курдскому анклаву, городу Африну на севере Сирии. Начало наземной операции – еще одно доказательство того, что внутрисирийский конфликт не исчерпан и легко обостряется: противоречия между некоторыми участниками антитеррористической коалиции оказались серьезнее ожидаемого. Активизация Турции накануне запланированного на 29–30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога может затруднить попытки поиска примирения сторон и перехода к восстановлению страны.

Операция, получившая название «Оливковая ветвь», не первая попытка Турции навести порядок неподалеку от сирийско-турецкой границы, но теперь у нее более масштабные планы. По словам премьер-министра Бинали Йылдырыма, которого цитирует Le Monde, ее цель – создание зоны безопасности шириной около 30 км на сирийско-турецкой границе.

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