Турция начала наземную операцию под сирийским Африном

ТАСС

Силы ВС Турции, в том числе танковые подразделения, сегодня начали наземную операцию по поддержке штурма сирийской оппозицией удерживаемого курдскими силами ключевого города Африн на северо-западе Сирии. По данным телеканала NTV, ссылающегося на военный источник, турецкие танки вошли в город. По другим данным, танки оказывают огневую поддержку силам повстанческой «Сирийской свободной армии» (ССА) на подступах к Африну.

Турция начала «антитеррористическую операцию» против вооруженных формирований курдов в Африне под названием «Оливковая ветвь» 20 января. В субботу в СМИ появились кадры с турецкими танками, пересекающими границу с Сирией ночью в районе погранперехода «Онкупинар», а в воскресенье появились фото танков, предположительно снятые на территории Сирии в дневное время. Достоверных фотографий турецкой бронетехники под самим городом пока нет.

Генштаб ВС Турции накануне отчитался об уничтожении с воздуха в Африне 108 военных целей (укрытия, склады с оружием), относящихся к курдской партии «Демократический союз» (PYD). Сегодня прокурдские источники сообщили со ссылкой на отряды народной самообороны (YPG), что в ходе бомбардировок погибли шесть мирных жителей и трое повстанцев. Турецкие ВВС продолжили бомбардировки города в воскресенье.

МИД России выразил озабоченность в связи с военной операцией Турции. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По сообщению «Эха Москвы», часть ответственности за происходящее под Африном сирийские курды возложили на Россию. В заявлении YPG говорится, что они считают Москву «преступным партнером Анкары в убийстве гражданских в регионе».

Хроника эскалации

На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о скором проведении операции против YPG в Африне, после того как представитель Пентагона сообщил о подготовке на базе отрядов «Сирийских демократических сил», костяк которых составляют YPG, сил по охране границ и внутреннего порядка. В минувший четверг Тиллерсон назвал это заявление Пентагона ошибочным. Турецкие власти считают PYD продолжением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая ведет вооруженную борьбу с турецким государством с 1984 г.

Минобороны России возложило ответственность за эскалацию в Африне на США. «Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», – говорится в сообщении военного ведомства. Минобороны считает, что резкую реакцию Анкары вызвало заявление Вашингтона о формировании «пограничных сил», а также «другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков».

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным, ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», – указывали в Минобороны.

Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, по сообщению агентства SANA, пообещал, что Сирия «даст отпор подобающим образом на любую агрессивную вылазку со стороны Турции или ее военное вторжение» и «сирийские ПВО готовы уничтожить любую турецкую цель в небе арабской республики».

18 января в Москве состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных сил Турции генерала Хулуси Акара с российским коллегой Валерием Герасимовым. Начальника турецкого Генштаба сопровождал директор национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. По информации Минобороны России, на встрече турецкой делегации с министром обороны Сергеем Шойгу обсуждалась обстановка в Сирии.

Российские военные выведены из зоны наступления турецких сил.