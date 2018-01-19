Политика
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Алексей Никольский
Международные отношения
Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Турция готова атаковать курдов

Турция обсуждает с Россией операцию против сирийских курдов

Главную роль в ней сыграют сирийские протурецкие группировки

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар отбыл в четверг в Россию, сообщило турецкое информагентство Anadolu. В рамках визита Акар проведет встречу со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и обсудит текущую ситуацию в Сирии и межсирийские переговоры в Женеве и Астане, сообщает агентство. Начальника турецкого Генштаба сопровождает директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

По информации Министерства обороны России, на встрече турецкой делегации с министром обороны Сергеем Шойгу обсуждалась обстановка в Сирии. Встреча прошла в конструктивном ключе, подчеркивается в сообщении военного ведомства.

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