Турция обсуждает с Россией операцию против сирийских курдов

Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Турция готова атаковать курдов

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Турецкие войска продолжают прибывать к границам Африна AP

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции генерал Хулуси Акар отбыл в четверг в Россию, сообщило турецкое информагентство Anadolu. В рамках визита Акар проведет встречу со своим российским коллегой Валерием Герасимовым и обсудит текущую ситуацию в Сирии и межсирийские переговоры в Женеве и Астане, сообщает агентство. Начальника турецкого Генштаба сопровождает директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан.

По информации Министерства обороны России, на встрече турецкой делегации с министром обороны Сергеем Шойгу обсуждалась обстановка в Сирии. Встреча прошла в конструктивном ключе, подчеркивается в сообщении военного ведомства.

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