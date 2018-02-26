Есть ли счастье без флага

МОК не позволил команде «Олимпийские атлеты из России» пройтись на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Южной Корее под российским государственным флагом Евгений Разумный / Ведомости

Чуда, увы, не произошло: Международный олимпийский комитет (МОК) так и не позволил команде «Олимпийские атлеты из России» пройтись хотя бы на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Южной Корее под российским государственным флагом. Россияне в целом отнеслись с уважением к решению о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) и выступлении российских олимпийцев в Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщил в воскресенье утром МОК. Однако двое из них все же были пойманы на допинге, что стало большим разочарованием и «с учетом других соображений» не позволило МОКу «даже рассмотреть вопрос об отмене дисквалификации на церемонии закрытия», подчеркивается в сообщении.

Реагировать на эту печальную новость можно по-разному – в зависимости от собственной жизненной позиции.

Этого и следовало ожидать, уверенно скажут сторонники теории заговоров. Россия смиренно выполнила все унизительные условия МОКа, напомнят они: в Корею прислали уполовиненную сборную, составленную почти сплошь из юниоров, «олимпийским атлетам» спешно сшили новую форму нейтральной расцветки, а спортсмены не притрагивались к «запрещенному» триколору, почти не ругались публично на злодеев из МОКа и WADA и покорно сдавали анализы чуть ли не по нескольку раз в день. Но агенты мировой закулисы все равно подбросили нашим отважным ребятам злосчастный допинг, причем сделали это так нагло и демонстративно, чтобы факт подбрасывания никаких сомнений не вызывал, – потому допинг и нашли у керлингиста, которому он вообще не нужен, и у бобслеистки, занявшей всего лишь 12-е место.

Не надо сгущать краски, возразят неисправимые оптимисты. Главное – МОК подтвердил выполнение Россией всех условий и заявил об автоматическом снятии с ОКР дисквалификации после проверки всех взятых во время Олимпиады допинг-проб, т. е. в течение ближайших нескольких дней. Так что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов «будет главным итогом завершающихся Олимпийских игр», заключат они, цитируя воскресное заявление ОКР.

Ну это еще бабушка надвое сказала, добавят опытные пессимисты. Мирового заговора против нас, может, и нет, но какой-нибудь пресловутый мельдоний у еще какого-нибудь заднескамеечника нашей сборной наверняка отыщется – как говорится, было бы желание. И тогда вместо автоматического восстановления прав России будут новые комиссии очередных Макларенов и еще одна «глубоко аргументированная» дисквалификация.

В общем, вся история продолжающейся борьбы прогрессивного олимпийского человечества против российской допинговой угрозы – это настолько многогранная и многоуровневая тема, что версий одного события может быть сколько угодно. А истинной легко может оказаться любая из них, а то и все сразу.

Ну а флаг... А что флаг? Что будут потом вспоминать сами спортсмены и их болельщики – двух юных фигуристок, превративших Олимпиаду в феерический чемпионат России, или флаг, который над ними поднимался? О чем будут говорить через 10 или 20 лет после хоккейного финала-2018 – о том, какой гимн звучал под сводами ледового дворца или о двух безумных голах Никиты Гусева и решающем броске Кирилла Капризова, сотворивших российскую версию «чуда на льду» в, казалось бы, уже позорно проигранном матче?

Нет, кто-то наверняка вспомнит и о флаге. Но таких, как мне почему-то кажется, будет явное меньшинство.