Когда найдут заказчиков убийства Бориса Немцова
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Прошло три года со дня убийства на Большом Москворецком мосту напротив Кремля оппозиционера Бориса Немцова, а названный судом организатором и заказчиком преступления Руслан Мухудинов все еще находится в международном розыске. О его предполагаемых подельниках, названных в материалах дела стандартно «иными неустановленными лицами», по-прежнему ничего не известно – во всяком случае, общественности. Первые лица Чечни продолжают настаивать на невиновности осужденных. Например, всего месяц назад глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью порталу Daily Storm: «Я этих людей знаю, исходя из той ситуации, которая сложилась, я знаю, что им вообще не было дела до Немцова. Он никто, только агент. Работал с западными спецслужбами. Что он есть, что его нет – нам все равно». Примерно тогда же министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил в эфире «Эха Москвы», что осужденный как исполнитель Заур Дадаев «этого не мог сделать». Но и о попытках руководства Чечни добиться пересмотра приговоров тоже ничего не известно.
«Кто заказчик?» был одним из главных лозунгов прошедшего в Москве 25 февраля марша памяти Немцова, другим был «Возмездие неизбежно!». Казалось бы, в случае с исключительно громким и резонансным делом в интересах силовиков давать обществу хоть какие-то сигналы, что следственная работа продолжается, что в деле не поставлена точка, что заказчиков и организаторов ищут. Но еще год назад, в марте 2017 г., когда ФСБ и СКР объявили об арестах первых подозреваемых, 48% респондентов «Левада-центра» ответили, что, по их мнению, заказчики убийства Немцова «скорее всего» или «определенно» не будут найдены (причем их число выросло по сравнению с мартом 2015 г.).
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