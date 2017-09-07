Власти Москвы потребуют демонтировать мемориальную доску Немцову

На стене дома в Москве, где проживал Борис Немцов, была установлена мемориальная доска Фото со страницы в facebook Владимира Рыжкова

В четверг, 7 сентября, на стене дома в Москве, где проживал Борис Немцов, была установлена мемориальная доска. Об этом в Facebook написал политик Илья Яшин.

«Все сделано в соответствии с законом: живущий в этом доме муниципальный депутат Сергей Марков организовал голосование жильцов этого дома, большинство которых поддержало это решение. Наконец-то, спустя более двух лет после убийства Бориса Немцова, в Москве установлена памятная доска. Что важно - по инициативе граждан», - уточнил он.

В свою очередь столичные власти считают установку мемориальной доски незаконным действием и в ближайшее время потребуют демонтировать ее. Об этом ТАСС рассказали в отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Москвы. «В постановлении 1287 "Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок" все прописано о порядке установки. В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие», - уточнили в департаменте.

Если установка доски будет признана незаконной, то ее демонтаж будет производиться «за счет инициаторов», добавили в ведомстве.

При этом относительно законности установки никаких решений еще не было принято. «Вопрос в следующем: только то, что относится к определению «мемориальная доска» в соответствии с положением об установке мемориальных досок в городе Москве, такие доски считаются мемориальными. Согласно этому постановлению все мемориальные доски устанавливаются по решению комиссии», - рассказали в отделе монументов департамента радиостанции «Говорит Москва» .

«Конечно, мы ожидали подобной реакции от департамента культурного наследия, но это даже хорошо, что теперь вопрос переходит в юридическую плоскость. Жилищный кодекс утверждает, что для установки необходимо разрешение от собрания жильцов. «За» проголосовало 58%, у нас есть документы с печатями. Пусть теперь анализируют абсолютно законное решение жильцов», — рассказал РБК один из инициаторов установки доски Сергей Пархоменко.

По его словам, собственники квартир не направляли в департамент никаких документов, так как согласно закону это необязательно. Мемориальная доска установлена на жилом доме по адресу Малая Ордынка, 3.

«Это решение жителей дома: проголосовали и решили большинством. Совершенно законное решение. При установке знака присутствовали родные Бориса и близкие друзья», - написал Пархоменко в Facebook. Доска была создана Евгением Ассом и Евгением Добровинским.

Как пояснил Марков радиостанции «Эхо Москвы», многие жители дома сознательно поддержали идею установки мемориальной доски, «некоторые заняли пассивную позицию». «Те, кому безразлично, они не стали противодействовать. Кто-то был против, конечно, но, по счастью, тех, кто был «за», оказалось большинство», — рассказал он.

По его словам, ранее он пытался добиться установки мемориальной таблички на Большом Москворецком мосту, где был убит оппозиционный политик, однако эту инициативу заблокировали.

«Раньше я пытался в качестве депутата внести предложения о том, чтобы это было сделано официальным путем, и, к сожалению, не прошло, было заблокировано городскими властями и провластными депутатами — нам известна позиция власти по этому поводу», — сказал он.

Как законно установить мемориальную доску

Согласно постановлению правительства Москвы мемориальная доска может быть установлена не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. «На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Москвы" и лауреатов премии правительства Москвы "Легенда века", ограничения по срокам установки не распространяются», - говорится в документе.

Однако может быть сделано и исключение. Для этого необходимо получить согласие Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Без решения комиссии власти имеют право демонтировать доску за счет тех, кто ее установил.

«Любая мемориальная доска, установленная с нарушением, будет одинаково демонтирована, независимо от того, какому деятелю она посвящена», - заявил заммэра Москвы по социальному развитию Леонид Печатников. Установка мемориала должна быть согласована Москомархитектурой, департаментом культурного наследия и Мосгордумой, после этого правительство Москвы должно утвердить соответствующее постановление. «Приведу пример: когда была повешена доска всеобщей любимой Людмиле Марковне Гурченко, до момента, пока это не было узаконено и не были внесены изменения в законные и подзаконные акты Москвы, связанные с народными артистами Советского Союза, эту доску демонтировали», - пояснил Печатников.

Борис Немцов был убит из огнестрельного оружия в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту.

Памяти Бориса Немцова