Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова избежал пожизненного заключения

Адвокат семьи Немцова Ольга Михайлова сказала «Ведомостям», что приговор достаточно мягкий, учитывая, что прокурор просила для Дадаева пожизненного заключения Валерий Шарифулин/ТАСС

Заур Дадаев, считающийся основным исполнителем убийства Бориса Немцова и признанный присяжными виновным, приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 000 руб. Такое решение принял в четверг Московский окружной военный суд. Анзора Губашева суд приговорил к 19 годам, Шадида Губашева – к 16 годам, Темирлана Эскерханова – к 14 годам, Хамзата Бахаева – к 11 годам колонии строгого режима. Накануне прокурор Мария Семененко просила признать подсудимых виновными и назначить наказание Дадаеву в виде пожизненного заключения, Анзору Губашеву – 23 года колонии, Шадиду Губашеву – 21 год, Эскерханову – 19 лет, Бахаеву – 17 лет.

Адвокат семьи Немцова Ольга Михайлова сказала «Ведомостям», что приговор достаточно мягкий, учитывая, что прокурор просила для Дадаева пожизненного заключения: «Присяжные не сочли Дадаева достойным снисхождения, суд лишил его звания и наград, у него нет детей – нет никаких смягчающих обстоятельств. Тем не менее судья назначил наказание в 20 лет за это циничное убийство. Чем руководствовался судья, неизвестно». Михайлова говорит, что они решают вопрос, будут ли подавать апелляцию. Она не исключает, что Дадаева могут отправить отбывать наказание в Чечню: «Зоны для пожизненно осужденных в Чечне нет, поэтому если бы ему дали такое наказание, то он бы туда не попал. Сейчас же этого нельзя исключать, а учитывая, как его защищал Рамзан Кадыров, не исключено, что власти Чечни предпримут попытки, чтобы он отбывал наказание там». Адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев сказал «Ведомостям», что поскольку Дадаев – бывший военнослужащий, то он будет отбывать наказание в спецколонии для сотрудников силовых структур, а такой в Чечне, по его данным, нет. Он говорит, что они будут обжаловать «необоснованный приговор, вынесенный с нарушениями, а также добиваться возврата дела на новое рассмотрение и оправдания».

Организатор в розыске Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова, водителя бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова). В суд Геремеев не явился, Мухудинов находится в розыске, и обвинение предъявлено заочно.

Прокурор Семененко заявила, что вопрос об обжаловании с их стороны будет решен после изучения копии приговора и решения вопроса о его обоснованности. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что религиозный мотив убийства Немцова не нашел подтверждения, а «собранные следствием доказательства полностью подтверждают корыстный мотив, т. е. за обещанное вознаграждение в размере не менее 15 млн руб.». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что этот приговор «не имеет отношения к кремлевской повестке дня», а на вопрос, возможны ли санкции к силовым структурам, где служили некоторые фигуранты дела, ответил: «Конечно, это никак не связано с их профессиональной деятельностью» (цитата по «Интерфаксу»).

В этом деле власти просто плывут по течению, считает политолог Аббас Галлямов: «Несмотря на то что в официальную версию происшедшего не верит никто – ни оппозиционеры, ни лоялисты, власти продолжают упорно делать вид, что все идет как надо. Следователи делают вид, что ищут; суды делают вид, что судят; журналисты делают вид, что информируют; общественность делает вид, что верит». Но в ситуации, когда среди населения растет запрос на искренность и честный разговор, это ошибочная стратегия, добавляет эксперт: «В конце концов она полностью делегитимизирует режим».