Приключенческий роман с кокаином
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История об обнаружении и конфискации в помещении школы посольства России в Аргентине 389 кг кокаина (по данным ФСБ, более 362 кг) вряд ли оставила кого-то равнодушным. По официальной версии российской стороны, которую обнародовал МИД, наркотики в школе хранил технический сотрудник посольства России Али Абянов. Как сообщали и российские, и аргентинские источники, посол России в Аргентине Виктор Коронелли после обнаружения наркотика обратился в аргентинскую полицию, после чего стороны провели операцию по контролируемой поставке в Россию чемоданов, в которых кокаин был заменен на муку. Это позволило выявить в Москве получателей кокаина, которыми оказались уехавший к тому времени из Аргентины Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Все они были арестованы в декабре 2017 г., а еще один организатор поставки, которым, по сообщению агентства «Росбалт», был бывший технический сотрудник российского посольства в Берлине Андрей Ковальчук, арестован в январе 2018 г. заочно и объявлен в международный розыск (задержаны и двое граждан Аргентины).
Сами обвиняемые вину отрицают, но признают, что занимались пересылкой с использованием возможностей посольства элитного кофе, сигар и алкоголя, чтобы избегать таможенных пошлин (впрочем, стоит отметить, что все эти товары для нужд посольств перемещаются не в дипломатической почте и не облагаются пошлинами, при этом известно, что в 1990-е гг. в Москве посольства некоторых стран Азии и Африки вовсю торговали таким товаром, ввозимым беспошлинно).
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