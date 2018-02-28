Почему ИП никак не станут основой российской экономики
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Многолетнее стремление – хотя бы на словах – руководителей государства поощрять малое предпринимательство, выводить его из тени и увеличивать вклад малого бизнеса в экономику страны не привело к буму индивидуального предпринимательства. Свежие данные ФНС показывают, что за 10 лет число ИП, зарегистрированных гражданами России, выросло всего лишь на 9,3% (страна пережила за это время два кризиса). Большинство имели налоговые задолженности: комментируя масштаб предстоящей налоговой амнистии, Минфин в январе 2018 г. сообщил, что по состоянию на 2015 г. у 3 млн плательщиков-ИП долгов набралось почти на 16 млрд руб. – это больше 80% всех ИП, числившихся на тот момент как действующие в госреестре. А по данным социально-экономического мониторинга РАНХиГС, доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения с 2008 г. неуклонно снижается.
Те, кто может быть основой экономики (в 2015 г. Владимир Путин на заседании Госсовета посетовал, что вклад ИП и микропредприятий в ВВП России не превышает 21%, тогда как в развитых странах Запада составляет 50% и более), упорно ею не становятся. По мнению Елены Гришиной из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сокращение доли в доходах свидетельствует, что условия для развития деятельности ИП в России до сих пор не очень благоприятны.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}