От редакции
Статья опубликована в № 4517 от 28.02.2018 под заголовком: Кризис индивидуальностей

Почему ИП никак не станут основой российской экономики

Индивидуальные предприниматели остро реагируют на все изменения регулирования
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Многолетнее стремление – хотя бы на словах – руководителей государства поощрять малое предпринимательство, выводить его из тени и увеличивать вклад малого бизнеса в экономику страны не привело к буму индивидуального предпринимательства. Свежие данные ФНС показывают, что за 10 лет число ИП, зарегистрированных гражданами России, выросло всего лишь на 9,3% (страна пережила за это время два кризиса). Большинство имели налоговые задолженности: комментируя масштаб предстоящей налоговой амнистии, Минфин в январе 2018 г. сообщил, что по состоянию на 2015 г. у 3 млн плательщиков-ИП долгов набралось почти на 16 млрд руб. – это больше 80% всех ИП, числившихся на тот момент как действующие в госреестре. А по данным социально-экономического мониторинга РАНХиГС, доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения с 2008 г. неуклонно снижается.

Те, кто может быть основой экономики (в 2015 г. Владимир Путин на заседании Госсовета посетовал, что вклад ИП и микропредприятий в ВВП России не превышает 21%, тогда как в развитых странах Запада составляет 50% и более), упорно ею не становятся. По мнению Елены Гришиной из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, сокращение доли в доходах свидетельствует, что условия для развития деятельности ИП в России до сих пор не очень благоприятны.

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