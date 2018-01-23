Аналитика
Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Что не так с налоговой амнистией

Что не так с налоговой амнистией

Экономист Кирилл Никитин о том, чем отличается идея Путина от ее реализации Госдумой

Закон о налоговой амнистии был принят стремительно. 14 декабря 2017 г. на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин обнародовал предложения по списанию налоговой задолженности граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), а уже 21 декабря 2017 г. – спустя неделю – Госдума приняла содержащий необходимые нормы законопроект в трех чтениях, о чем 22 декабря на съезде «Единой России», предваряя выступление Путина, доложил и. о. секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 26 декабря 2017 г. законопроект был одобрен Советом Федерации, 28 декабря – подписан президентом.

В принятом виде соответствующие нормы закона содержат ряд фундаментальных недостатков (что неудивительно, учитывая спешку «навстречу съезду»), а потому требуют доработки до приемлемого состояния, равно как и публичного обсуждения того, что именно было принято, в том числе обсуждения кандидатами в президенты, претендующими на что-то большее, чем роль статистов: в конце концов, он прямо касается 50 млн налогоплательщиков (они же избиратели), а косвенно – и всех остальных налогоплательщиков (и снова – избирателей), в очередной раз убеждающихся в том, что с уплатой налогов можно было и не торопиться.

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