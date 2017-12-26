Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Обещание президента подорожало
Налоговая амнистия подорожала вдвое
Прощение налоговых долгов гражданам и индивидуальным предпринимателям обойдется в 150 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Прощение налоговых долгов Путиным людям и индивидуальным предпринимателям обойдется в 150 млрд руб.
Андрей Гордеев / Ведомости
Такую оценку налоговых долгов, подлежащих списанию по инициативе президента, в понедельник дал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (цитата по ТАСС), коснется президентская амнистия 1,34 млн предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали.
Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Владимир Путин предложил на ежегодной большой пресс-конференции. Правда, и он сам, и федеральные чиновники оценивали подарок существенно дешевле – примерно в 80 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}