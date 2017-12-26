Экономика
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Елизавета Базанова
Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: Обещание президента подорожало

Налоговая амнистия подорожала вдвое

Прощение налоговых долгов гражданам и индивидуальным предпринимателям обойдется в 150 млрд рублей

Такую оценку налоговых долгов, подлежащих списанию по инициативе президента, в понедельник дал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (цитата по ТАСС), коснется президентская амнистия 1,34 млн предпринимателей, которые были зарегистрированы, но реально не работали.

Провести амнистию для 50 млн человек, в том числе индивидуальных предпринимателей, Владимир Путин предложил на ежегодной большой пресс-конференции. Правда, и он сам, и федеральные чиновники оценивали подарок существенно дешевле – примерно в 80 млрд руб.

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