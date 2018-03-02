Чем полезен России китайский опыт в лизинге

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Один из наиболее впечатляющих примеров развития рынка лизинга – Китай

В рамках реформы лизинга Минфин и Банк России подготовили законопроект, который должен повысить прозрачность рынка и дать импульс его дальнейшему росту. Сейчас, на момент начала реформы, о рынке лизинга мало что известно: официальная статистка отсутствует, как и представление о том, из чего состоит бизнес лизинговых компаний. По отдельным оценкам, чистые инвестиции в лизинг по МСФО оцениваются примерно в 1 трлн руб., а величина активов лизингового сектора составляет около 2 трлн руб. По данным Росфинмониторинга, лизинг предлагают 3000 юрлиц, по оценкам ФАС России – 600 организаций, по данным ЦБ, постоянно работающих лизингодателей в стране не более 200. Часть компаний образована для налоговой и другой оптимизации, а также легализации серых доходов. На каждый собственный рубль лизинговые компании привлекают 9 руб. заемных средств, лизинговыми эмитентами выпущено облигаций на сумму свыше 1 трлн руб. Однако финансовое положение лизингодателей остается неизвестным: отчетность по МСФО составляют не более 30 компаний, отчетность остальных по РСБУ ничего не говорит об их финансовых рисках.

Один из наиболее впечатляющих примеров развития рынка лизинга – Китай. По оценкам британской White Clarke Group, сегодня по ежегодному объему лизинговых услуг КНР занимает 2-е место после США, хотя еще 10 лет назад о китайском лизинге никто не слышал. За счет чего Китай продвинулся и какой опыт может быть полезен России?

Большинство компаний – лидеров на китайском рынке лизинга возникло в 2007–2010 гг., регулирование было заложено позднее, в 2013–2014 гг. В зависимости от состава учредителей и операций за компанией присматривает комиссия по регулированию банковской деятельности или министерство торговли, хотя обе группы лизингодателей имеют одинаковый статус небанковской финансовой организации. Комиссия отвечает за компании, учрежденные банками, а министерство – за компании производителей, при этом лизингодателям, зарегистрированным министерством, разрешается действовать только в зонах свободной торговли. Регулируемые министерством компании – вендорные: они продают предметы лизинга, производимые материнскими структурами. В отличие от России они не могут привлекать заемные средства. Им разрешены лизинг и аренда, ремонт и продажа взысканного имущества, а также покупка имущества у других производителей. В России реформа не предполагает введения ограничений на перечень операций лизингодателей. В конце 2017 г. власти начали прорабатывать вопрос о полной передаче регулирования и надзора от министерства к комиссии. Причиной называется большое число компаний-пустышек, созданных для получения льгот: по некоторым оценкам, до 70% вновь регистрируемых компаний в КНР, особенно с участием нерезидентов, не ведут реальной деятельности.

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