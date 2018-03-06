Как власти сплотить оппозицию

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Силовое давление – это всегда тест на сопротивляемость Евгений Егоров / Ведомости

После 2012 г. регулярные репрессии в отношении политически активных граждан стали вещью привычной (иногда под них попадают и люди, не имеющие отношения к политике). Конечно, речь не идет о массовых репрессиях наподобие сталинской эпохи – сейчас это селективные меры, направленные на вполне конкретный круг людей: если человек демонстрирует хоть какую-то гражданскую активность, его риск попасть под какое-нибудь «дело» резко повышается, от штрафов за лайки и репосты до арестов по поводу и без повода накануне публичных акций (чтобы «неповадно было») и увольнений с работы как самих «активных граждан», так и членов их семей. Это стало элементом профессионального риска любых общественников, журналистов, позволяющих себе критику экспертов.

Чем ближе день голосования, тем сильнее нервозность властей и риски новых неадекватных действий. Вновь пошло давление на независимых наблюдателей: накануне тренинга 9 февраля арестовали координатора «Голоса» в Краснодарском крае Давида Канкию по надуманному обвинению в якобы неповиновении сотруднику полиции (что не подтверждается видео задержания), 11 февраля задержали наблюдателей в Воронежской области. Штабы Алексея Навального вообще ведут суммирование арестов и задержаний «нарастающим итогом»: на конец февраля активисты и волонтеры накопили 2652 суток ареста, 17,7 млн руб. штрафов, 3527 часов обязательных работ. Сюда включены 30 суток ареста, которые в конце февраля получил начальник штаба Леонид Волков (он выйдет на свободу уже после выборов), но не включены 25 суток ареста координатора петербургского штаба Дениса Михайлова – он был задержан прямо на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток ареста за организацию «Забастовки избирателей» 28 января. Теперь он сидит за участие в «забастовке». 25 суток ареста отбывает сейчас активист движения «Весна» Артем Гончаренко из Петербурга – в день «забастовки» он выставил в окно резиновую утку.

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