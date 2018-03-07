Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4522 от 07.03.2018 под заголовком: Как создать эффективную бюрократию

Как сделать бюрократию эффективной

Социолог Константин Газе о силе резолюции
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Прошлой осенью журналистам «Коммерсанта» стало известно о некоем письме Владимиру Путину без подписи, в котором содержались предложения радикально поменять механизмы распределения квот на вылов краба. Это письмо вместе с резолюцией президента – «рассмотреть предложения и доложить» – в начале ноября доставили в правительство. В статье журналисты «Коммерсанта» написали, что не смогли найти первую страницу письма, на которой в шапке обычно указана информация, от кого оно, и удивились: резолюция, которую всегда наносят на титульный лист, почему-то в этом случае была на второй странице.

Очевидно, никакой первой страницы у этого «письма» не было. В «Коммерсанте» осторожно предположили, что данный «документ» может быть выгоден Русской рыбопромышленной компании Максима Воробьева, брата губернатора Московской области Андрея Воробьева и сына соратника Сергея Шойгу Юрия Воробьева. Журналисты «Ведомостей» выдвинули другую версию: записку написали в ФСБ в интересах Аркадия Ротенберга.

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