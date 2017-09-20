Как мотивировать чиновников

Экономист Дмитрий Некрасов о том, как связаны коррупция, контроль за ней и низкое качество управления

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Для современной России ставка на чиновников с корыстной мотивацией неизбежна Андрей Махонин / Ведомости

Широко распространено убеждение, что чиновники, особенно высокопоставленные, должны получать меньше, чем люди, работающие в бизнесе на сопоставимых позициях. Так же популярно мнение, что чиновники не должны лечиться за границей, учить там детей, иметь там недвижимость и делать многие другие вещи, доступные верхнему среднему классу.

Люди – существа рациональные, и если они где-то теряют, значит, рассчитывают что-то получить взамен. Человек может предпочесть госслужбу бизнесу, опираясь на следующие мотивации:

– корыстные:

а) негативные – взятки и иные незаконные преимущества,

б) нейтральные – стабильность занятости, социальные пакеты, натуральные льготы, высокий доход в бизнесе после увольнения из госсектора;

– альтруистические:

а) нейтральные – стремление к власти, к осуществлению своих идей, к признанию, к самореализации (считается, что если власть не используется для личного обогащения, то само по себе стремление к власти или влиянию является альтруистической мотивацией),

б) позитивные – стремление к самопожертвованию, желание служить на благо людей.

Кто-то спросит: «Где вы видели чиновников, движимых самопожертвованием, а не корыстью?» Однако утверждение «многие сотрудники благотворительных организаций руководствуются альтруистическими мотивами» не вызовет такого вопроса. И благотворительная деятельность, и управление государством ставят своей целью служение общественному благу, и если НКО удается привлекать сотрудников с альтруистической мотивацией, то и государство может.

Как правило, мотивация имеет смешанный характер. Для оценки степени альтруистической составляющей в мотивации чиновника Джеймс Перри разработал методику Public Service Motivation (далее PSM). PSM-тесты на госслужбе и в частном секторе в различных странах (от США до Китая) выявили, что среди госслужащих альтруистическая мотивация гораздо более частое явление, нежели в бизнесе. А чиновники с подобной мотивацией более эффективны, нежели те, у кого она отсутствует.

В России, к сожалению, подобные исследования не проводились. Однако, экстраполируя мировой опыт, мы можем предположить, что среди чиновников и желающих поступить на госслужбу есть немало людей с альтруистической мотивацией. Вопрос в том, как их привлечь и сохранить подобную мотивацию на время службы.

Уровень зарплат чиновников и коррупция

Как на коррумпированность, профессионализм и альтруистическую мотивацию госслужащих влияют их зарплаты? В странах с ВВП на душу населения ниже $9000 в год (в России – $8900, по данным МВФ) существует значимая взаимосвязь: чем сильнее средняя зарплата чиновника превышает средний доход по стране, тем ниже коррупция. При этом чем беднее страна, тем больше влияние уровня зарплат чиновников на уровень коррупции. В странах с ВВП на душу населения выше $9000 в год корреляции между отношением зарплат чиновников к средним по стране и уровнем коррупции не наблюдается.

База этих исследований – низовая коррупция. По коррупции в высших эшелонах нет больших массивов данных для сравнений.

Другой важной корреляцией является почти линейная обратная зависимость между уровнем коррупции и ВВП на душу населения. Чем страна богаче, тем менее она коррумпирована. Этот факт часто используется для обоснования важности борьбы с коррупцией для повышения благосостояния общества. Однако верно и обратное утверждение: по мере роста богатства общества масштабы коррупционного поведения при прочих равных сокращаются безотносительно к эффективности системы контроля.

Оба этих примера говорят об одном. В условиях, когда базовые материальные потребности удовлетворены, большинство стремится избегать общественно порицаемого поведения, даже в отсутствие должного контроля. Поэтому при достижении всем обществом, или только чиновниками в этом обществе, определенного уровня дохода значительная часть низовой коррупции исчезает сама собой, без дополнительных усилий к этому. Точно так же, строго по пирамиде Маслоу, в более богатых обществах выше доля чиновников и просто граждан с преобладанием альтруистической мотивации.

Уровень зарплат и качество кандидатов в чиновники

Интересны следующие два исследования в странах сопоставимого с Россией уровня развития – Бразилии и Мексике.

В Бразилии, где зарплаты депутатов различных регионов и муниципалитетов существенно отличаются, оценили влияние уровня зарплат на качество депутатского корпуса. База сравнения – несколько тысяч депутатов.

В Мексике при наборе в разных районах страны 350 чиновникам с одинаковым функционалом в рамках эксперимента предложили два уровня зарплат, отличающихся друг от друга в 1,5 раза. На 350 вакансий подали заявки и прошли разнообразные вступительные тесты 1920 человек, данные которых сопоставлялись.

В обеих странах повышение зарплат приводило к статистически значимому увеличению доли людей с высшим образованием среди депутатов/претендентов на место чиновника. В Мексике повышение зарплаты предполагаемой вакансии значимо увеличивало уровень IQ среднего кандидата, а также интегральное качество опыта его предшествующей работы.

В Мексике средний уровень PSM-мотивации среди соискателей на должности с более высокой зарплатой также оказался выше. Можно предположить, что в бедных и среднеразвитых странах люди с PSM-мотивацией не идут на госслужбу, если понимают, что она не обеспечит достаточного уровня доходов без взяток, а взятки они брать не хотят из убеждений, поэтому повышение зарплаты парадоксальным образом привлекает более честных соискателей. Похожие исследования по развитым странам дают обратную картину. Повышение зарплат чиновников выше определенного уровня часто приводит к снижению среди соискателей доли людей с альтруистическими мотивациями. А, например, в Канаде исследование влияния зарплат на качество депутатского корпуса, аналогичное бразильскому, не выявило связи между уровнем зарплат и долей депутатов с высшим образованием. Таким образом, и здесь позитивное влияние повышения зарплат ограничено определенной планкой.

Профессионализм и альтруизм

Согласно ряду исследований, с ростом IQ уровень PSM-мотивации снижается. Возникает дилемма: хотим ли мы более профессиональных чиновников или более мотивированных на службу обществу. Понятно, что хотелось бы и того и другого, но чиновников нужно много, а людей с высоким уровнем альтруистической мотивации и высоким IQ объективно очень мало.

Как показывают сравнительные исследования НКО, преобладание в организации людей с альтруистической мотивацией позволяет снизить издержки контроля и повышает общую мотивированность сотрудников к труду по сравнению с организациями, где доля сотрудников с альтруистической мотивацией ниже. Перенося это наблюдение на госслужбу, можно предположить, что для умных профессионалов потребуются более жесткие и дорогие системы контроля и противодействия коррупции, нежели для чиновников, обладающих высокой PSM-мотивацией. Кроме того, сами чиновники при этом будут менее мотивированы. Где больше контроля, там меньше свободы действий и инициативы чиновников, а соответственно, эффективность их работы снижается.

Можно сказать, что администрация менее профессиональных альтруистов в определенных обстоятельствах может оказаться эффективнее администрации рациональных профессионалов. Хотя все хорошо в меру. Поэтому так важны вопросы привлечения и удержания на госслужбе людей с высокой PSM-мотивацией, а также сохранения и развития подобных мотиваций у действующих чиновников.

Альтруизм и премии

В России премии, по разным оценкам, составляют около 50% доходов госслужащих в сравнении примерно с 6–10% в развитых странах. Исследования ОЭСР показывают, что привязанные к результатам системы премирования госслужащих менее эффективны, нежели в частном секторе, и часто, напротив, носят демотивирующий характер.

Во-первых, при многофакторности понятия «общественное благо» в сравнении с «прибылью» разработка адекватного KPI для госслужбы (за отдельными исключениями) задача более сложная, чем в бизнесе.

Во-вторых, в частном секторе неправильный KPI приведет лишь к финансовым или репутационным потерям, но не окажет непоправимого негативного воздействия на мотивацию персонала. Так как при любом KPI в бизнесе сотрудники мотивированы преимущественно материально. Для чиновников с альтруистической мотивацией некорректный KPI, задающий конфликт между личным доходом и «общественным благом», может привести либо к уходу таких чиновников с госслужбы, либо к разрушению у них альтруистической мотивации. Российская практика высокой доли премий в доходах госслужащих прямо противоречит задачам привлечения на госслужбу людей с альтруистической мотивацией.

Неидеологические автократии традиционно имеют меньшую долю чиновников с альтруистической мотивацией. Дело в том, что в ситуации, когда интересы сохранения режима входят в противоречие с интересами страны, чиновники с альтруистической мотивацией могут оказаться нелояльны. Поэтому неидеологическая автократия вынуждена опираться на бюрократов с преимущественно корыстной мотивацией. Подобная ставка неизбежно требует создания сложных и дорогих систем контроля, а также ограничения инициативы на местах, что снижает общую эффективность госаппарата.

Из этого следует еще один неутешительный вывод: для автократий, ищущих повышения эффективности без перехода к полноценной демократии, поиск «национальной идеи», «сверхзадачи» или врагов является единственным способом мобилизации в госаппарат лояльных чиновников с альтруистической мотивацией.

Выводы для России

1. Россия относится к странам со средним доходом, где рост зарплат госслужащих снижает коррупцию и оказывает положительное влияние на качество госуправления. В связи с этим текущее заметное превышение зарплат российских чиновников над средними по стране в целом представляется адекватным. Однако заметного резерва по снижению коррупции и повышению качества госаппарата за счет дальнейшего роста зарплат чиновников уже нет.

2. Доля премий в компенсациях российских госслужащих противоречит мировой практике и теоретическим исследованиям в данной сфере и подлежит безусловному сокращению.

3. Без перехода от декларируемой демократии к реальной либо построения недемократической идеократии ставка на чиновников с преимущественно корыстной мотивацией неизбежна, как и более жесткая регламентация их деятельности и ограничение инициативы. Такая тенденция также оказывает долгосрочное негативное влияние на качество работы госаппарата.

Автор – кандидат экономических наук