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Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Чиновники по вызову

На госслужбе могут появиться контрактники

А система оплаты измениться – премии будут выплачиваться за результат

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который изменит премирование чиновников (уведомление опубликовано на regulation.gov). Сейчас премии компенсируют низкие оклады госслужащих, доля которых в зарплате небольшая. До более или менее рыночного уровня ее вытягивают премии, говорит федеральный чиновник. Министерство предлагает платить премии в зависимости от достижения ключевых показателей эффективности (KPI), говорят его сотрудники.

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