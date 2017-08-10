Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Чиновники по вызову
На госслужбе могут появиться контрактники
А система оплаты измениться – премии будут выплачиваться за результат
- Маргарита Папченкова
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Чиновники по вызову
Андрей Гордеев / Ведомости
Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который изменит премирование чиновников (уведомление опубликовано на regulation.gov). Сейчас премии компенсируют низкие оклады госслужащих, доля которых в зарплате небольшая. До более или менее рыночного уровня ее вытягивают премии, говорит федеральный чиновник. Министерство предлагает платить премии в зависимости от достижения ключевых показателей эффективности (KPI), говорят его сотрудники.
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